Российские элиты недовольны ходом войны в Украине, но Путин не может предложить им никакого приемлемого выхода.

После 10 месяцев жестокой войны против Украины президент РФ Владимир Путин подошел к 23-й годовщине своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что нападение на Украину разрушило экономические связи России с Западом, которые выстраивались десятилетиями. Страна превратилась в международного изгоя, а сам Путин значительно отдалился от российских элит.

По словам собеседников издания из околокремлевских кругов, сегодня Путин "чувствует потерю своих друзей". Российские элиты раскололись – одни хотят прекращения войны, другие считают нужным усилить эскалацию. Но и те, и другие недовольны текущей тактикой России в войне.

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"Это фигура (Путин – ред.), которая в глазах элиты кажется неспособной давать ответы на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боится думать о завтрашнем дне", – заявила изданию старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Становая.

Провал российского вторжения в Украину

Полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля осуществлялось сразу по нескольким направлениям – на Донбасс, Одессу, Запорожье, Харьков, Сумы, Чернигов и на Киев. Аналитики полагают, что план состоял в быстром и полном захвате всей страны.

После провала "блиц-крига" российские войска вынуждены были отступить с половины захваченных территорий на севере, востоке и юге Украины. Тогда РФ перешла к тактике ракетного террора и попыток оставить население Украины без света, тепла и воды, но и этот план пока не удалось реализовать, как задумывалось.

По данным Генштаба ВСУ, к настоящему моменту потери российской армии в Украине уже составили более 105 тысяч человек убитыми. При этом никаких значимых успехов на поле боя российские войска не могут показать с июня.

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