Пожизненный срок: Кадыров хочет, чтобы Путин правил до смерти
14:13, 30 июня 2020Русский міръ
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Глава Чечни выступил за поправки к Конституции РФ, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.
Кадыров поддержал поправки Путина / instagram.com/kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Владимира Путина нужно пожизненно избрать президентом России.
Читайте такжеВ Чечне чиновники обрили головы после "рекомендаций" Кадырова (фото)Свое мнение он выразил в контексте разговора о голосовании по поправкам в Конституцию, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.
По мнению Кадырова, ни одно изменение не делается просто так, и если человек «не вышел со своей семьей голосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми».
«Я всегда говорю, мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом», – заявил Кадыров.
Ранее УНИАН писал, что в России голосуют за поправки к Конституции, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.
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