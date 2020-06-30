Пожизненный срок: Кадыров хочет, чтобы Путин правил до смерти

Глава Чечни выступил за поправки к Конституции РФ, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Владимира Путина нужно пожизненно избрать президентом России.

Читайте такжеВ Чечне чиновники обрили головы после "рекомендаций" Кадырова (фото)Свое мнение он выразил в контексте разговора о голосовании по поправкам в Конституцию, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.

По мнению Кадырова, ни одно изменение не делается просто так, и если человек «не вышел со своей семьей голосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми».

«Я всегда говорю, мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом», – заявил Кадыров.

Ранее УНИАН писал, что в России голосуют за поправки к Конституции, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.

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