В России голосуют за поправки Путина к Конституции: журналисты показали, как накручиваются голоса (видео)

Соответствующие поправки позволят Путину остаться у власти до 2036 года.

В России началось голосование по поправкам к Конституции, которые в случае принятия позволят действующему президенту Владимиру Путину остаться у власти вплоть до 2036 года. Такие нововведения называют «обнулением президентских сроков». Как известно, Путин уже четыре раза был главой государства.

Читайте такжеСпит со своим изображением: росСМИ показали комнату Путина с метровым Христом (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что за соответствующие поправки будут голосовать целую неделю – из-за пандемии коронавируса.

Сделать это можно обычным способом или дома. А жители Москвы и Нижегородской области – еще и через интернет. Российский телеканал «Дождь» выяснил, что такая система позволяет проголосовать дважды.

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