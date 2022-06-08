Дмитрий Песков заявил, что подготовка к мероприятию якобы все же ведется.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от ежегодной "прямой линии" в июне. Новые сроки проведения мероприятия не называют.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце", - заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что новые сроки проведения "прямой линии" неизвестны, но подготовка якобы ведется. В то же время Песков не назвал причину отмены традиционного мероприятия.

Ранее спикер Путина анонсировал проведение "прямой линии" после Петербургского международного экономического форума, который запланирован на 15-18 июня.

Стоит отметить, что начиная с 2001 года "прямую линию" проводили ежегодно, кроме 2004 года, 2012 и 2020 годов. В прямом эфире россияне задают Путину вопросы.

Как ранее сообщал УНИАН, ряд экспертов и СМИ из разных государств мира писали, что Владимир Путин болен. В частности, президенту РФ приписывали рак брюшной полости, рак щитовидной железы, болезнь Паркинсона, деменцию и шизофрению.

Кроме того, российский социолог Игорь Эйдман поделился мнением, что в РФ элита в значительной степени расколота в вопросе целей войны против Украины и средств достижения своих целей, и шизофреническое сознание больного Владимира Путина также расколото.

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