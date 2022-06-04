Путин требовал нерасширения НАТО, однако, добился обратного эффекта.

Еще до полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент страны-агрессора Владимир Путин требовал нерасширения НАТО, однако, добился обратного эффекта.

Такое мнение в эфире Радио НВ озвучил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Если он доживет, конечно. Если не (Путин – ред.), так его преемник увидит, что и Украина станет членом Альянса. Как бы ни кричали, что бы ни говорили. Это вещи, которые нельзя остановить, потому что нельзя отрицать право людей быть свободными. В московской голове это не укладывается, потому что там понятие свободы, достоинства, чести — это космос, то, чего не может быть по определению", — отметил дипломат.

Война в Украине и НАТО:

1 июня 2022 года президент США Джо Байден объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

2 июня генсека альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не предвидит каких-либо ответных мер РФ на передачу Украине американских РСЗО.

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