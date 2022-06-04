Российская элита в значительной степени расколота в вопросе целей войны в Украине и средств достижения своих целей.
Также расколото шизофреническое сознание больного вождя - президента РФ Владимира Путина, поделился мнением российский социолог Игорь Эйдман в интервью Newsader.
"…элита расколота в значительной степени и по целям войны, и по средствам достижения своих целей. Но расколото и шизофреническое сознание больного вождя", - заявил собеседник.
По его мнению, невооруженным взглядом видно, что Путин болен.
"…То, что он болен, и он физически, я думаю, конечно, не сильно здоров - болен ли он смертельно физически я не знаю, но то, что он физически болен - это очевидно и видно невооруженным взглядом", - сказал социолог.
Напомним, росСМИ сообщали, что в России среди элит есть очень много тех, кто из-за войны в Украине недоволен Владимиром Путиным. Журналисты выяснили, что в РФ президентом недовольны те, кто хочет мира, а также сторонники прекращения боевых действий.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Манкое место для Путина: Гордон объяснил, почему Россия не бомбит Киев
- Путина специально выдают за смертельно больного: российский эксперт назвал цель
- РФ "светит" судьбоносное лето - российский социолог