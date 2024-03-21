По словам бойца, Путин сильно активизировал "трагический процесс пробуждения самосознания народов России".

В Легионе "Свобода России" рассказали, как россияне встречают добровольцев, которые воюют на стороне Украины и сейчас проводят рейд в РФ.

"Очно мы не встречали негативного к нам отношения, какого-то враждебного. А я прекрасно помню, когда начиналась российская полномасштабная агрессия, когда люди в Украине бросались под танки, бутылки с зажигательной смесью летели, из двустволок стреляли. Там (в России) такого нет. Путинских троллей мы видим только в интернете, где они рассказывают, как "нас все ненавидят". Да, к сожалению, многие люди политически индифферентны, они не понимают, почему все так происходит. Но при заходе мы встречаем людей, которые либо нейтрально, либо дружелюбно к нам относятся", - рассказал в интервью УНИАН представитель Легиона с позывным "Цезарь".

По его словам, Путин сейчас сильно активизировал трагический процесс пробуждения самосознания народов России.

"Люди все больше и больше понимают, что им эта война не нужна… Белгород два года молчал, пока уничтожали соседние регионы Украины… А сейчас, когда на головы белгородцев посыпались снаряды, в первую очередь путинские, люди начинают задумываться и задавать вопросы: "А нас за что?", "А почему?", "А правда, что все идет по плану?" - отметил боец.

Рейд добровольцев в РФ - актуальное

Напомним. 21 марта Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали россиян из всех стран и людей любых национальностей присоединяться к ним, чтобы "вместе бороться против путинской диктатуры".

Они утверждают, что их освободительное движение в очередной раз продемонстрировало "силу и мощь духа и оружия российского добровольца и слабость режима Путина".

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