Путин активизировал пробуждение народов РФ. Люди все больше понимают, что им эта война не нужна, - боец Легиона "Свобода России" Цезарь

Представитель Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью УНИАН рассказал о новом рейде добровольцев на территорию РФ, о текущих успехах и ситуации на поле боя, а также о том, как россияне встречают бойцов и насколько быстрым может быть свержение путинского режима.

Легион "Свобода России" в очередной раз обратился к губернатору Белгородской области Гладкову. Основной смысл - перестаньте использовать людей, как "живой щит". Вот эта тенденция, преступная варварская политика путинской армии продолжается?

К сожалению, да. И это началось не с момента нашего освободительного похода, не с момента полномасштабной агрессии два года назад и даже не с момента интервенции на Донбасс и аннексии Крыма в 2014 году. Это суть всей эфэсбешной и чекистской политики Путина. Он пришел к власти на терроре, взрывах и провокациях. Люди для него - ничто.

Вспомните Беслан, где была расстреляна школа. Вспомните Норд-Ост, где более сотни человек были отравлены газом, а потерявшие сознание террористы – убиты, чтобы ФСБ спрятала концы в воду и оттуда не торчали длинные чекистские уши. Это вся суть Путина. Методы любого чекиста очень просты – террор и провокация.

Так вот, на территории Российской Федерации путинские вояки ведут точно такие же варварские боевые действия, как и на территории Украины. Не имея возможности обыграть нас тактически, поскольку мы действуем маневренными малыми группами, противник вынужден оцеплять большие регионы и увеличивать оперативную плотность. В итоге их средства огневого поражения скучиваются, и мы наносим по ним удар.

У РОССИЯН ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ

У противника очень серьезные потери. Но они, естественно, отвечают массированным артиллерийским огнем, реактивными системами залпового огня, ударами авиации. За время нашей операции по нашим подразделениям было применено больше 300 авиабомб. Чтоб вы понимали масштаб, какие силы мы на себя оттягиваем. Я думаю, что, как минимум, четверть российской авиации была задействована и продолжает действовать в нашей операционной зоне.

Давайте более подробно обсудим ситуацию на вашем поле боя. Появилась информация, что вы контролируете Горьковский и Козинку. Что-то изменилось за сутки?

Каких-то существенных изменений в расположении конфигураций войск нет. Мы продолжаем действовать по нашей излюбленной тактике: удерживаем позиции - противник стягивается - мы его уничтожаем. Точно так же мы работали и в первые две операции, нанося противнику огромные потери.

Сейчас масштаб действий российских освободительных сил сильно вырос. Соответственно, выросли и потери противника. Если раньше это были 200-300 человек личного состава и пара-тройка десятков единиц техники, то сейчас потери приближаются к цифре в 2 тысячи человек, а потери в технике уже перевалили за сотню.

Враг бросает против вас кадровых военных? Это хорошо подготовленные войска? Что можете сказать? С кем вам приходится иметь дело на поле боя?

Там сборная "солянка", разномастная. От частей прикрытия низкой квалификации наподобие мобилизованных, местной новоявленной теробороны, отрядов "Шторм Z" с понятной мотивацией, до элитных подразделений наподобие 2-й бригады спецназа. Работаем.

Как я часто говорю своим бойцам: ребята, дядю- полковника спецназа с 20-летним стажем наша мина разрывает точно так же, как и "мобика". Так что, не надо бояться. Надо грамотно работать.

МЫ УЖЕ СЛЫШИМ СКРИП ПУТИНСКОГО ВОЕННОГО МЕХАНИЗМА

А как изменилась тактика и вооружение врага со времен ваших предыдущих рейдов? Они учли свои ошибки или действуют по своей накатанной схеме?

У них есть классические прорехи в системе управления, разведки, связи. Но противник наращивает логистику, производство и использование FPV-дронов, он массированно нас атакует ими.

Также, к сожалению, противник завоевал господство в небе из-за вялой позиции наших западных партнеров, которые не поставляют нам средства ПВО. Напомню тем, кто говорят, что Европа и США никому ничего не должны, - очень сильно должны. В 91 году они под гарантии безопасности и территориальной целостности Украины способствовали ее разоружению, и свои обязательства не выполнили. Поэтому они должны поставлять средства ПВО для защиты мирных городов и для прикрытия войск. Пока же господство противника в авиации подавляющее, мы это чувствуем. Это его основная ударная сила.

И да, противник учится, но тем не менее мы уже слышим начинающийся скрип путинского военного механизма. Сейчас после нелегитимных выборов Путин считает, что развяжет себе руки и начнет заталкивать в армию новое "пушечное мясо". Но вспоминаем 1917 год, нежелание солдат воевать непонятно где, непонятно за что и вполне объяснимое желание не полечь где-то в посадке под Орловкой, а повернуть штыки и наказать тех, кто их туда гонит. Поверьте, это будет, это вопрос времени.

Поговорим о российских пленных. В целом – что это за люди? В каком они состоянии пребывают? Их можно назвать фанатиками Путина, которые отдали свой голос за него? И бывали ли случаи того, что представители российской армии изъявляли желание присоединиться к вам?

Да, такие случаи бывали, но у нас принципиальная позиция: мы не берем в свои ряды тех, кто пришел в Украину с оружием убивать. Когда мы полномасштабно перенесем боевые действия на территорию нашей Родины, у нас не будет вопросов к нашим соотечественникам. Любой, кто не пришел в Украину убивать, кто не замазан в военных преступлениях, сможет очистить свою совесть, послужить своей Родине и снести этот проклятый режим. А с теми, кто пришел убивать, у нас разговор очень простой: для нас они – военные преступники, убийцы, и им нет места в наших рядах.

РОССИЯНЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНО, ИЛИ ДРУЖЕЛЮБНО К НАМ ОТНОСЯТСЯ

Вы постоянно предупреждаете местное население Курской и Белгородской областей, что будут обстрелы, что это не шутки. Какие настроения у местных? Как вас встречают? Удалось ли найти общий язык с кем-то из представителей местной власти? Как происходит этот процесс?

Трагический процесс пробуждения самосознания народов России Путин сейчас сильно активизировал. Люди все больше и больше понимают, что им эта война не нужна.

К сожалению, вспоминаем Салтыкова-Щедрина: "не умом, но поротой задницей заробел мужик". Белгород два года молчал, пока уничтожали соседние регионы Украины, с которыми до войны были тесные культурно-экономические связи. У многих там родственники. Белгород молчал. А сейчас, когда на головы белгородцев посыпались снаряды, в первую очередь путинские, люди начинают задумываться и задавать вопросы: "А нас за что?", "А почему?", "А правда, что все идет по плану?". И очно мы не встречали негативного к нам отношения, какого-то враждебного. А я прекрасно помню, когда начиналась российская полномасштабная агрессия, когда люди в Украине бросались под танки, бутылки с зажигательной смесью летели, из двустволок стреляли. Там (в России) такого нет.

Путинских троллей мы видим только в интернете, где они рассказывают, как нас все ненавидят. Да, к сожалению, многие люди политически индифферентны, они не понимают, почему все так происходит. Но при заходе мы встречаем людей, которые либо нейтрально, либо дружелюбно к нам относятся.

И сейчас основная забота местного населения приграничных регионов РФ - это выехать или спрятаться, в чем мы им стараемся максимально помочь. И так было с наших самых первых рейдов, когда мы прятали местных жителей по погребам, по подвалам. В то время, когда российская военщина работала по любимой методичке: зашел Легион – поднимаем авиацию, наводим артиллерию и сносим все к чертям собачьим. Им плевать на украинцев, им плевать на русских, им плевать на всех. Главная задача – выслужиться перед диктатором, получить новую звездочку. Это просто мерзавцы.

ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ МОГЛИ СНЕСТИ ЗА СУТКИ

Фарс, который кто-то называет выборами, показал, что освобождение России от тирании Путина будет длительным и сложным. Как в связи с этим вы оцениваете будущее Легиона "Свобода России" и здоровой российской оппозиции? Вы намерены формировать политическую платформу? Недавний форум поддержки российских добровольцев можно рассматривать как начало?

Совершенно верно. Это начало данного пути, это превращение добровольческих подразделений из военной структуры в военно-политическую. Более того, на нас, на людях, которые проливают свою кровь, защищая Украину и защищая нашу Родину, лежит огромная ответственность в том, чтобы мы стали гарантами демократии в своей стране. Чтоб мы не позволили каким-то путинским перевертышам снова попытаться восстановить эту систему. Чтоб мы не позволили создать какой-то анклав, из которого путинский губернатор будет пытаться распространить заразу дальше.

Насчет многолетнего освобождения… я бы не сказал. Когда начнется полномасштабный освободительный поход российских добровольцев, я думаю, что речь будет идти о неделях, максимум – о нескольких месяцах.

Поход Пригожина показал, что ситуация могла решиться вообще за одни сутки. Просто ему не хватило политической воли, потому что в глубине души Пригожин – не политик, он – коммерсант. Его задача – не победить, а поторговаться, выбить себе что-то. И он не бунтовал против Путина, он бунтовал против его ставленников, которые, по мнению Пригожина, неграмотно убивали украинцев.

КАДЫРОВ НАРУШАЕТ ТРАДИЦИИ, В ЧЕЧНЕ ОЧЕНЬ ВЫСОК ЗАПРОС НА СВОБОДУ

Насколько мы знаем, вашими союзниками в этом рейде стали ичкерийские добровольцы. Какова их конечная цель? Как они видят политическое будущее своей родной Ичкерии, когда она будет освобождена от Путина и от Кадырова?

Я с огромным уважением отношусь к бойцам за свободу чеченского народа. Я считаю, что каждый субъект нашей большой Родины должен прийти к тому, чтобы самим определить свою судьбу. Тем не менее, я не верю в развал нашей страны, чем очень часто путинская пропаганда запугивает наших сограждан.

Да, есть регионы, которые хотят отделиться. Чечня – это регион, в котором запрос на свободу очень высок. Там очень сильные культурные и религиозные традиции, которые Рамзан Кадыров, будучи марионеткой Кремля, нарушает. Естественно, настоящие чеченцы, а не продажные путинские псы-"кадыровцы", не могут с этим смириться. Их задача построить в своей республике такой уклад жизни, который бы соответствовал их традициям. Они имеют на это полное право. Я считаю, что придет время, и жители Чечни сами определят отношения, которые они выстроят с федеральным центром. Это очень важно. Вполне возможно, что они захотят получить независимость. Не стоит никого удерживать силой. Точно так же и русский народ не получает сейчас никаких преференций от того, что Путин вымаривает Ивановскую, Ярославскую, Тверскую области, выкачивая из них ресурсы, как и из национальных окраин - Татарстана, Якутии, и вваливает огромные деньги в то, чтобы покупать лояльность к Кадырову. Жителям других субъектов это тоже неинтересно. Все должны строить равноправные взаимовыгодные отношения. Не должен один регион кормить другой. И опять-таки, если Чечня примет решение остаться в составе нашего общего дома, свободно, демократически, прозрачно, когда это видит весь мир, тогда и федеральные законы должны будут там работать.

Я разговаривал с чеченцами, то, что сейчас там творится, это ужас, это страшные репрессии, это пытки, убийства родственников, это чудовищная тирания, которой должен быть положен конец.

ПАРТИЗАНЫ - ВТОРОЙ ФРОНТ В ТЫЛУ ПУТИНСКОГО РЕЖИМА

С начала полномасштабного вторжения было понятно, что Россия – громадная страна. Рассматриваете ли вы возможность нанесения новых ударов туда, где Путин точно не ждет?

Я могу сказать, что партизанское движение регионов себя проявляет, оно действует от Сахалина до Калининграда и старается максимально замедлить военную машину режима. Мы слышим о взрывах и понимаем, что туда ничего не могло долететь, что это сделали сами местные жители, поработали. Это вполне понятно. Люди осознают, что Путин – губитель России, и что этой войной он дальше и дальше толкает ее в пропасть.

Количество наших сторонников постоянно растет. Особенно после громких и успешных операций. Так что, наши партизаны – это наш второй фронт в тылу путинского режима, это наши союзники. В этом плане все нормально, работа идет.

Действительно, мятеж Пригожина показал, что власть в РФ слаба и что ее может захватить хорошо подготовленная сила. Учитывая то, что сейчас происходит в Белгородской и Курской областях, и то, что есть россияне, которые разделяют вашу позицию, можно ли говорить, что ваша конечная цель – это поход на Москву?

Конечно, это только вопрос времени. Более того, я знаю каждый шаг на этом пути, но пока не могу поделиться деталями.

Напоследок можете обратиться к тем, кто нас слушает.

Дорогие украинцы, народ который мы защищаем с оружием в руках. Для нас большая честь быть на вашей стороне, на стороне свободы и справедливости. Мы получаем от вас массу слов поддержки и огромную помощь. Отдельно хочу выразить огромную благодарность жителям Харьковской области, которые наших братьев-легионеров приючают, заботятся о них и помогают. Мы будем драться за Харьков, если будет надо – до последней капли крови будем зубами грызть врагу глотку.

Дорогие мои сограждане, жители приграничных областей, виновник вашей трагедии – только Путин. Виновник вашей трагедии – это ваш губернатор и его марионетки. Как только вы поймете, что ваша судьба находится в ваших руках, что вы – власть, ситуация изменится. Легион не несет вам горя. Горе вам несет Путин. Мы сражаемся не против вас, мы сражаемся за вас, чтобы ваши дети жили в свободе, благополучии, процветании и в мире. Нам, как военным людям, эта война уже надоела. Переходите на нашу сторону, и мир придет на землю Белгородщины и на всю территорию России.

Катерина Шварц, Владимир Тимошенко