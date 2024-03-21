Линия фронта теперь проходит вдоль украинской границы с РФ.

Российские добровольцы перенесли полноценные боевые действия на территорию страны-агрессора. Это позволило ослабить давление военной машины оккупантов в Украине и стабилизировать фронт.

На пресс-конференции командир Российского добровольческого корпуса Денис Whiterex Никитин заявил, что ограниченная военная операция, которая сейчас проходит на территории РФ, является "беспрецедентным событием".

"По сути, что мы можем сейчас констатировать, это признает наш враг, - мы смогли, наверное, без преувеличения сказать, открыть второй фронт. Перенести полноценно военные действия на территорию врага. Теперь театр военных действий - это не только территория Украины, но и территория РФ", - отметил он.

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Как объясняет командир РДК, путем расширения и продления линии соприкосновения удалось ослабить давление военной машины Кремля на других участках фронта. По его словам, сейчас можно считать, что государственная граница между Украиной и РФ стала "полноценным продолжением линии фронта".

Результаты рейда российских повстанцев

Эксперты положительно оценивают рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей.

Экс-командир взвода батальона "Айдар" и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявлял, что хоть проникновение российских добровольцев на территорию РФ не приведет к революции и уничтожению режима Путина, это является унижением для Кремля.

Представитель подразделения Алексей Барановский отметил, что оккупационная армия собиралась провести новое наступление до "выборов" и инаугурации правителя РФ Владимира Путина, а операция добровольцев его остановила.

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