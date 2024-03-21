Добровольцы призвали россиян из всех стран и людей любых национальностей присоединяться к ним.

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призывают россиян из всех стран и людей любых национальностей присоединяться к ним, чтобы "вместе бороться против путинской диктатуры". Об этом говорится в совместном заявлении вооруженных формирований.

Там, в частности, утверждают, что их освободительное движение в очередной раз продемонстрировало "силу и мощь духа и оружия российского добровольца и слабость режима Путина".

"Вместе с нашими соратниками мы доказали всему миру, что Путин теряет контроль над ситуацией все больше с каждым днем и уже не способен защитить даже границы собственной страны", - отмечается в обращении.

"Легионеры" напоминают, что российское ополчение за несколько дней освободило от путинского режима два населенных пункта. При этом армия РФ потеряла огромное количество техники и более тысячи солдат, "которых в панике бросала на убой под наши орудия".

"Но в результате даже в критический момент для своей власти - дни выборов президента - вся путинская армия не смогла нам противостоять. Кремлю не удалось провести выборы в областях, где происходила настоящая война. Граждане Белгородской и Курской областей не пошли на избирательные участки под бомбами путинской авиации и огня артиллерии. Никто в здравом уме не сможет после этого утверждать, что путина "избрали" законно", - подчеркивают авторы обращения.

Они считают, что Владимир Путин потерял остатки своей легитимности, власть выскальзывает из его рук, он контролирует все меньше процессов в России, россияне это видят и все больше соотечественников вступают в их ряды.

"Скоро мы пойдем в другие города. ... Только с оружием в руках, вместе мы обязательно победим и создадим новую Россию: сильную, мирную и уважаемую страну, быть гражданином которой не стыдно. Наша борьба продолжается! Новые победы будут!" - пообещали российские добровольцы.

Рейд российских повстанцев на территорию РФ - последние новости

Российские "легионеры" объяснили, какова истинная цель их операции. Так, в Легионе "Свобода России" заявили, что операция добровольцев в Белгородской и Курской областях РФ помогла ВСУ стабилизировать фронт.

По словам представителя подразделения Алексея Барановского, за это время армия РФ безвозвратно потеряла 651 человека, 908 получили ранения, еще 37 попали в плен. Также удалось уничтожить 121 единицу техники, еще 50 выведены из строя.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали "удачной операции" российских добровольцев. По словам Андрея Юсова, из-за этой операции российская армия была вынуждена перебрасывать войска с территории Украины.

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