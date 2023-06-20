В радиоэфире один из них заявил, что после подрыва Каховской ГЭС в акватории опасно купаться, а второй набросился на него с обвинениями, отметив, что теперь они оба "получат".

Российские пропагандисты случайно "слили" россиянам информацию о том, что в Черном море после экоцида в отношении Каховской ГЭС купаться опасно.

Теперь "рупоры" "Комсомольской" правды переживают, что за это получат "пи*ды". Об этом радиоведущие проговорились во время трансляции, которую забыли остановить: "Там пи**ец", - заявил один из них по поводу ситуации в Одесской области.

"Я понимаю, что там пи**ец, но можно ли было об этом, вернее, стоило ли даже об этом так говорить?", - ответил второй ведущий.

Далее российские "деятели" обменялись взаимными обвинениями.

"Ты вообще сказал, что вообще нельзя (купаться - УНИАН) бл**ь. И соваться в Черное море, я что-то бл**ь ох**л от твоих заявлений, если честно. Как бы мы пи*ды бл**ь не получили за это", - отметил пропагандист.

Ситуация в Черном море после подрыва Каховской дамбы

Напомним, что ранее экологи заявили, что в связи с подрывом Каховской дамбы (экоцид россиян в ночь на 6 июня), на побережье Черного моря начались опасные процессы.

Из-за спуска воды в акваторию Черного моря намыло много мусора, а также токсических веществ со дна водохранилища. По словам гидробиолога Олега Ковтуна, в море началось цветение водорослей. После подрыва Каховской ГЭС в 4 областях наблюдается массовый мор рыбы.

Недавно специалисты "Одесского областного центра контроля и профилактики болезней" при Минздраве провели исследования проб воды на пляжах "Ланжерон", "Лузановка", 10-я станция Большого Фонтана, и "Аркадия". В них нашли множество бактерий и личинок таких паразитов, как гельминты, острицы, власоголовки, собачьи аскариды. Также были обнаружены оцисты криптоспоридий.

В связи с чрезвычайным уровнем загрязнения специалисты говорят, что одесситы могут забыть, что такое пляжный сезон в Одессе. Минимум год купаться на побережье будет нельзя.

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