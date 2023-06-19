Пресс-секретарь Владимир Путина сослался на проблемы с безопасностью на территориях, на которых гибнут люди из-за экоцида РФ по дамбе водохранилища.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков "аргументировал" отказ оккупантов пускать специалистов ООН для мониторинга ситуации в подтопленных районах Херсонской области, которые временно контролирует армия РФ.

Чиновник сослался на то, что россиянам будет трудно "гарантировать безопасность" специалистов Миссии из-за масштабных последствий экоцида, который организовала армия РФ ликвидацией Каховской дамбы. Об этом Песков высказался в комментарии российским журналистам, пишет "Интерфакс".

В частности, он ответил на заявление гуманитарного координатора ООН на Украине Дениз Браун о том, что РФ отказала организации в допуске на эти территории.

"Здесь это все очень сложно, и очень сложно обеспечить им безопасность, ну и много других нюансов", - указала она.

Россия блокирует допуск специалистов ООН в Херсонскую область

Напомним, что 19 июня координатор ООН Дениз Браун указала, что на данный момент организация взаимодействует с правительствами Украины и РФ в вопросе "эффективной доставки гуманитарной помощи" пострадавшим людям в Херсонскую область.

При этом она отметила, что все просьбы ООН по поводу доступа к территориям затопления Каховской ГЭС руководство РФ отклонило.

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