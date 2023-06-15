Большие волны перемололи в "кашу" большую часть прибитого из Херсонской области мусора, отметил эксперт.

У берегов Одессы началось цветение Черного моря, которое является следствием подрыва россиянами Каховской дамбы.

Опасный процесс зафиксировал гидробиолог Олег Ковтун, который обнародовал в соцсетях соответствующие фото. "Цветение сине-зелеными водорослями началось. И хотя это явление для нашей части моря стало почти обычным, будем надеяться, что сейчас это также не затянется на долго и не приведет к гибели гидробионтов (организмы, которые обитают в море - УНИАН)", - рассказывает специалист.

Он также говорит, что ситуация изменится к лучшему, если будет северо-западный ветер.

По словам руководителя экологической общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, сегодня, 15 июня, - первый спокойный день после серьезного шторма, который наблюдался несколько суток.

По его словам, большие волны большую часть прибитого из Херсонской области мусора перемололо в "кашу", которая сейчас огромными барханами (местами выше 1,5 м) покрыла определенную часть берега. При этом большинство этой органики оказалось на дне.

"Начинаются процессы цветения - достаточно опасные процессы, которые могут привести к серьезным последствиям", - говорит эколог. Он обнародовал видео, на котором зафиксировал побережье на одном из пляжей.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - сейчас это стоит знать

Российские захватчики в ночь на 6 июня полностью уничтожили Каховскую дамбу. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов и, в частности, скотомогильники, кладбища и канализаци. Загрязненная вода попала в Черное море.

Специалисты заявили, что Одесса на год может забыть о курортном сезоне. Директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин предупредил, что в Одесском заливе рыба уже стала очень опасной.

Вас также могут заинтересовать новости: