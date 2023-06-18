После подрыва Каховской дамбы соленость морской воды ниже нормы в 2,4 раза.

После теракта на Каховской ГЭС на побережье Одессы продолжают фиксировать опасные паразиты и их личинки. Ранее в Минздраве отмечали, что из-за подрыва Каховской дамбы загрязнение вод Днепра по определенным показателям превышено в 28 раз от нормы.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы мэрии города, которая ссылается на мониторинг воды за 17 июня. Его провели специалисты Государственного учреждения "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

"В отобранных пробах воды для паразитарных исследований на пляжах "Ланжерон", "Лузановка", 10-я станция Большого Фонтана, и "Аркадия" выделены яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных - острицы, власоголовки, собачьи аскариды", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как отмечается, обнаружены оцисты криптоспоридий.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,4 раза, соленость ниже нормы в 2,4 раза. В отобранных пробах на 16-й станции Большого Фонтана соленость ниже нормы в 2,4 раза.

В водоснабжающей компании ООО "Инфокс" утверждают, что питьевая вода сейчас соответствует гигиеническим требованиям.

Паразитарное заболевание "криптоспоридиоз" - чем опасно

Криптоспоридиоз - паразитарное заболевание, вызываемое протистами (одноклеточными организмами) Cryptosporidium. Оно часто распространяется через зараженную воду, пищевые продукты, которые были "в контакте" с фекалиями.

Симптомы появляются через 2-10 дней после заражения. Заболевание, в частности, вызывает острую или хроническую диарею, которая может продолжаться в течение нескольких недель. Другие симптомы - тошнота, рвота, расстройство всасывания и обезвоживание. Бывает бессимптомное течение, однако такие носители инфекции все равно способны заражать других людей.

В случае, когда паразиты распространяются за пределы кишечника (часто происходит у больных СПИДом), они могут достигать легких, среднего уха, поджелудочной железы и желудка. Паразит может поражать желчевыводящие пути, что может привести к холециститу и холангиту.

Больные, страдающие иммунодефицитом, от такого заражения часто умирают.

По словам специалистов, Cryptosporidium очень устойчивы к дезинфекции.

В Одесской области купание под запретом из-за экоцида россиян

Как сообщал УНИАН, в ночь 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Произошла масштабная техногенная катастрофа - искусственное наводнение затопило огромную территорию, бурные потоки загрязненной воды попали в Черное море. Позже было заявлено, что на морском и речном побережье Одессы и Одесской области обнаружены опасные возбудители инфекционных болезней.

Одесская областная военная администрация и мэрия города заявили о строгом запрете на купание и вылов морепродуктов.

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