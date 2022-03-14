Он назвал войну против Украины "промежуточным этапом".

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Российская Федерация не остановится на войне в Украине.

Об этом он заявил в эфире своего шоу.

Соловьев призвал Запад засунуть санкции против России "в задницу" и "свернуть в трубочку".

"Если вы считаете, что мы остановимся на Украине - подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина, это всего лишь промежуточный этап в обеспечение стратегической безопасности Российской Федерации", - заявил пропагандист.

Напомним, что ранее Европейский Союз ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов Sputnik и RT/Russia Today, а Канада объявила о введении санкций в отношении окружения Путина. В список попали российские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Константин Эрнст.

Также ранее у Соловьева в Италии арестовали две виллы. Позже команда российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что нашла еще два особняка пропагандиста.

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