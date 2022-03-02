В частности, пропагандистские ресурсы прекращают вещание в странах-членах Евросоюза.

Европейский Союз вводит санкции против российских пропагандистских ресурсов Sputnik и RT/Russia Today.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, сегодня введены дальнейшие ограничительные меры в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. С помощью этих мер ЕС немедленно прекратит вещание ресурсов "Спутник" и RT/Russia Today на территории Евросоюза (речь идет о RT на английском, RT Великобритания, RT Германия, RT Франция, RT Испания) до того момента, пока не прекратится агрессия в Украине, а также РФ и связанные с ней медиа не прекратят распространять дезинформацию и осуществлять информационную манипуляцию против ЕС и его стран-членов.

РФ для оправдания и поддержки военной агрессии против Украины занималась непрерывно и целенаправленно дезинформацией и информационным манипулированием, направленным на аудиторию в ЕС, с серьезным искажением фактов.

Ранее стало известно, что ЕС запретил вещание крупных российских СМИ - лицензии RT и Sputnik, а также их дочерних компаний, аннулировали.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения. После этого враг атаковал жилые дома.

Евросоюз решил наказать Россию за новую агрессию против Украины - ввел свежие санкции.

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