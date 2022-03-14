Его заочно взяли под стражу.

По инициативе ГБР пропагандиста Кремля Владимира Соловьева объявят в международный розыск

Как отметили в пресс-службе ГБР, 14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения - содержание под стражей, российскому телеведущему, пропагандисту, члену политической партии "Единая Россия" Владимиру Соловьеву.

11 марта ему сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям - гибели людей.

"Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призвал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения", - отметили в ГБР

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Соловьева в международный розыск.

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