Политолог также отметился громким матом при общении с ведущей.

Российский пропагандист Сергей Марков попытался рассказать о военном параде в честь 9 мая, который прошел в Москве, но, растерявшись, сам себе зарядил по лицу.

Оконфузился политолог в эфире британского телеканала BBC во время разговора с журналисткой Ялдой Хаким. В ответ на тезис по поводу неспровоцированной военной агрессии Кремля против Украины Марков заспорил, сам себя ударил по лицу, а также громко выматерился.

Позже пропагандист пояснил свою эмоциональность в вечернем эфире проблемами с камерой. Он решил, что оборудование выключено, поэтому и дал себе "леща" на глазах у Хаким. Оправдательный пост Марков написал в Telegram.

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"В прямом эфире BBC у меня кончилась батарейка от слишком большого количества интервью сегодня. Но оказалось, что камера после выключения экрана ещё несколько секунд работала", - указал он.

В Британии "оценили" парад Путина на 9 мая

Напомним, что после "громкого" военного парада, который российский лидер Владимир Путин провел в центре Москвы на 9 мая, разведка Британии опубликовала свое "резюме" по поводу шествия на Красной площади.

В Минобороны отметили, что на параде фактически не было реальных военных, только курсанты. Также на параде наблюдался существенный дефицит боевой техники. Единственным танком в центре Москвы был старинный Т-34, который оказался музейным раритетом, привезенным из Лаоса.

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