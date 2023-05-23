Буферная зона в Белгородской области, по мнению пропагандистов, нормальная идея.

Российский пропагандист Сергей Карнаухов, который распространяет кремлевские нарративы и публично поддерживает российскую агрессию против Украины, предложил создать буферную зону в Белгородской области РФ.

В эфире пропагандистской программы на ТВ он заявил, что это нормальная идея.

"Населенные пункты, которые находятся там, на линии, в связи с тем, что мы не создали буферную зону пограничную на территории противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого, вот абсолютно ничего. Мы не признаем слабость, мы ни перед кем не извиняемся, мы вообще ничего не делаем по отношению к кому-либо. Мы делаем самое главное в таком случае для людей", - сказал он.

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Карнаухов утверждает, что таким образом они "спасают людей".

"Это нормальный, реальный путь спасения людей там на линии боевого соприкосновения. Граница - это не место, где спокойно и тихо, там все пылает и ДРГ работают", - заявил пропагандист.

Буферная зона на границе Украины и РФ

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявлял, что Россия хочет захватить новые украинские территории, чтобы создать буферные зоны.

Представитель Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что военная операция Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", начатая в Грайворонском районе Белгородской области, является первым этапом по демилитаризации приграничных областей РФ.