Также он анонсировал возможные операции на других направлениях.

Военная операция Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", начатая в Грайворонском районе Белгородской области, является первым этапом по демилитаризации приграничных областей РФ. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил представитель Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь".

"Демилитаризация приграничных с Украиной областей только начинается, и она будет доведена до полного логического завершения. После окончания войны в приграничных областях России не будет никакой угрозы для Украины", - заявил он.

Также он анонсировал возможные операции на других направлениях. "Со временем будут возникать очаги вооруженного сопротивления на территории России, мы сможем поставить в свои ряды множество россиян, которые готовы побороться с путинским режимом, и мы в результате вооруженного противостояния сломаем эту систему", - сказал "Цезарь".

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По его словам, Легион "Свобода России" своей операцией в Грайворонском районе Белгородской области показал, что может на равных бороться с регулярной российской армией.

"За последние двое суток мы доказали, что мы можем успешно проводить достаточно масштабные операции, масштаб которых со временем будет увеличиваться. Наша сила, слаженность и боевой опыт растут постоянно, а противник этим похвастаться не может", - сказал он.

Комментируя слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что "целью украинской диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от Бахмутского направления", "Цезарь" ответил следующее:

"Что касается операции в Грайворонском районе, она имела и военный успех, и большой политический резонанс и воздействие на российское общество, которое должно начать задумываться, что эта война никаких дивидендов не принесёт. А попытки Пескова связать нашу акцию с якобы успехами российской армии под Бахмутом абсолютно беспочвенны. Это две операции, которые друг от друга не зависят".

События в Белгородской области - что известно

Напомним, что в понедельник, 22 мая, подразделение "Российский добровольческий корпус" сообщило о заходе своих бойцов на территорию России. Через несколько часов появились видеозаписи об эвакуации людей.

Кроме того, сообщалось о том, что во время этой операции был освобождён населённый пункт Козинки Белгородской области.

Вечером того же дня стало известно, что по зданию Федеральной службы безопасности в Белгороде был нанесён удар.

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