Покупать жилье в оккупированном Крыму стало еще опаснее: журналисты раскрыли причины

Покупать недвижимость во временно оккупированном Россией Крыму - дело очень рискованное, учитывая, что, по украинскому законодательству, сделки, которые проводятся там через российские структуры, не считаются правомочными.

Как отмечается в материале проекта "Радио свобода" "Крым.Реалии", после массовой так называемой "национализации" имущества украинских граждан российскими властями в Крыму это стало еще опаснее.

Отмечается, что массовая незаконная "национализация" недвижимого имущества граждан Украины, которые якобы финансово поддерживают украинскую власть и Силы обороны, набирающая обороты после начала полномасштабной войны России против Украины, привела к негативным последствиям для некоторых покупателей недвижимости - в Крыму фиксируются случаи, когда и приобретенное жилье оказывается также "национализированным".

Один из крымских правозащитников на условиях анонимности рассказал, что такие случаи уже происходят, причем покупатели - это часто жители России, которые хотят иметь свой "уголок" на Южном берегу Крыма или в крымской столице.

"Все это - последствия хаотичной охоты за имуществом "недружественных граждан". Аппетиты российских властей в этой сфере растут, поэтому и подобных случаев будет становиться больше", - сказал собеседник.

Эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма, доктор юридических наук Борис Бабин отмечает, что ситуация с "национализацией" имущества украинских граждан в Крыму носит "откровенно бандитский" характер.

Он также отметил, что так называемая "национализация" собственности отдельных "врагов народа" в оккупированных Крыму и Севастополе не применяется агрессором в самой России.

"Несложно догадаться, что эти "новые крымские национализации" преследуют преимущественно коммерческие и коррупционные интересы крымских составителей "расстрельных списков", - сказал эксперт.

По информации Представительства президента Украины в Крыму, по состоянию на конец 2025 года подконтрольные России крымские чиновники изъяли собственность более 800 юридических и физических лиц. В частности, это имущество первой леди Украины Елены Зеленской, певицы Джамалы, украинского чемпиона, боксера и уроженца Симферополя Александра Усика.

Что сейчас происходит в Крыму

Ранее спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Крыму россияне пытаются как можно быстрее восстановить радиолокационные станции после ударов ВСУ.

По его словам, оккупанты периодически перекрывают Крымский мост, из-за чего иногда на въезде на сооружение образуются очереди из более чем 100 автомобилей. Вокруг моста остается высокая насыщенность средствами противовоздушной обороны противника.

