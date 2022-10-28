Президент США Джо Байден отреагировал на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина насчет ядерного оружия. Российский лидер утверждает, что не собирается его применять. При этом он постоянно упоминает о ядерном оружии.
Такими наблюдения Байден поделился в комментарии порталу NewsNation.
"Я думаю, если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие? Он был очень опасен в своем походе к этому. Но может все это завершить, уйдя из Украины", — заявил Байден.
Напомним, в рамках выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай" Путин сказал: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного". Кремлевский диктатор также заявил, что в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". Якобы все угрозы были ответом на слова западных деятелей.
Заявления РФ об использовании ядерного оружия: последняя информация
Ядерная риторика государства-агрессора ужесточилась после объявления "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда Путин заявил, что "роза ветров может повернуться" в сторону Запада.
После взрыва на Крымском мосту в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия.
В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно оккупированные территории Украины, которые РФ "включила в свой состав" по итогам так называемых "референдумов".
По словам экспертов, ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов. Реальная подготовка к атаке не наблюдается.