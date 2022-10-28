Президент США задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.

Президент США Джо Байден отреагировал на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина насчет ядерного оружия. Российский лидер утверждает, что не собирается его применять. При этом он постоянно упоминает о ядерном оружии.

Такими наблюдения Байден поделился в комментарии порталу NewsNation.

"Я думаю, если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие? Он был очень опасен в своем походе к этому. Но может все это завершить, уйдя из Украины", — заявил Байден.

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Напомним, в рамках выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай" Путин сказал: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного". Кремлевский диктатор также заявил, что в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". Якобы все угрозы были ответом на слова западных деятелей.

Заявления РФ об использовании ядерного оружия: последняя информация

Ядерная риторика государства-агрессора ужесточилась после объявления "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда Путин заявил, что "роза ветров может повернуться" в сторону Запада.

После взрыва на Крымском мосту в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно оккупированные территории Украины, которые РФ "включила в свой состав" по итогам так называемых "референдумов".

По словам экспертов, ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов. Реальная подготовка к атаке не наблюдается.

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