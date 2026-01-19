Китай стремительно теряет людей, а рождаемость не растет: правительство показало цифры

Уровень рождаемости самый низкий с 1949 года, когда коммунисты пришли к власти в Китае.

Четвертый год подряд население Китая сокращается и стремительно стареет. Как пишет Politico, прошло уже десять лет после отмены запрета на второго ребенка, но уровень рождаемости не растет.

В понедельник, 19 января, правительство страны опубликовало статистику, согласно которой население Китая составляет 1,404 миллиарда человек. Это на 3 миллиона меньше, чем в предыдущем году. Уровень рождаемости в 2025 году составляет 5,63 на 1000 человек. Он является самым низким за всю историю наблюдений с 1949 года, когда к власти в Китае пришла коммунистическая партия.

Количество новорожденных в 2025 году составило всего 7,92 миллиона. Это на 1,62 миллиона, или 17%, меньше, чем в предыдущем году. Последние данные о рождаемости показывают, что незначительный рост в 2024 году не был продолжительной тенденцией. Рождаемость снижалась семь лет подряд, вплоть до 2023 года.

Правительство Китая не публикует данные об уровне рождаемости. Последний раз об этом сообщалось в 2020 году, когда он составлял 1,3. Эксперты оценивают, что сейчас он снизился до около 1. Оба показателя значительно ниже уровня 2,1, который позволил бы поддерживать численность населения Китая.

"Статистика иллюстрирует острое демографическое давление, с которым сталкивается страна", - пишут авторы.

Отмечается, что большинство семей называют расходы, связанные с воспитанием ребенка в высококонкурентном обществе, значительными препятствиями для рождения детей. Сейчас они становятся еще острее в условиях экономического спада, который повлиял на домохозяйства.

Правительство вводит стимулы, которые должны увеличить рождаемость. В частности, освободило от налогов детские сады и услуги сватов, которые помогают подбирать партнеров.

Стимулы сочетают с другими попытками. В частности, правительство начало облагать налогом презервативы. Китай исключил контрацептивы, включая презервативы, из списка освобождений от налога на добавленную стоимость в 2025 году. Это означает, что теперь презервативы облагаются 13% налогом, который вступил в силу 1 января.

"Стремление к увеличению рождаемости связано с экономикой. Сейчас в Китае проживает 323 миллиона человек старше 60 лет, или 23% от всего населения. Это число продолжает расти, в то время как население трудоспособного возраста сокращается, а это означает, что работников для поддержки пожилого населения становится меньше", – добавило издание.

Ограничение рождаемости в Китае

Долгое время Китай был самой густонаселенной страной мира. Но в 2023 году его обогнала Индия.

На протяжении десятилетий китайское правительство запрещало людям иметь более одного ребенка и часто наказывало тех, кто это делал. Эта политика привела к появлению более двух поколений единственных детей. В 2015 году правительство увеличило разрешенное количество детей до двух, а затем, столкнувшись с демографическим давлением, еще раз пересмотрело ограничение до трех в 2021 году.

Падение рождаемости в мире

Напомним, что демографический кризис переживают многие развитые страны мира. Причем даже странам с щедрыми льготами и устойчивой социальной системой не удается достичь бэби-бума. В частности, в США уже начали выплачивать 1000 долларов за рождение ребенка. Но эксперты говорят, что опыт европейцев показал, что такие методы не работают.

Добавим, что только до 1960 года большинство стран Европы поддерживали уровень рождаемости выше 2,1 детей на женщину, что необходимо для поддержания численности населения. Затем начался спад. И сейчас ни одна страна ЕС не превышает показатель в 1,9.

