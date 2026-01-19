Гороскоп на неделю от Макса Гордеева: Скорпионам - отпустить прошлое, Львам - иллюзии

Весам мольфар посоветовал не бояться конфликтов.

Новая неделя обещает не события, а осознание. Она не будет мягкой или случайной – каждому подсунут зеркало, в котором придется увидеть собственные реакции, страхи и привычные способы убегать от правды. Это период, когда иллюзии трескаются, а внутренние конфликты выходят на поверхность не для наказания, а для перезагрузки. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша гиперактивность - это не продуктивность, а тревожный бег от собственных мыслей. Вы забиваете эфир действиями, чтобы не слышать тишины, в которой живет ваш страх ненужности. Остановитесь и посмотрите, куда вы бежите - возможно, вы уже давно намотаете круги на стадионе, а не двигаетесь вперед.

Телец

Вы путаете затхлость с надежностью, превращая свою жизнь в музей, где ничего нельзя трогать. Ваш страх потерять малое блокирует приход большого. Вы так крепко вцепились в синицу в руках, что уже задушили ее. Распустите пальцы, иначе останетесь с мертвым грузом вместо живых возможностей.

Близнецы

Ваша эрудиция – это часто лишь фасад, за которым скрывается эмоциональная глухота. Вы коллекционируете факты и людей, чтобы не чувствовать реальной жизни, которая требует глубины, а не ширины. Ваши слова обесцениваются, потому что их слишком много. Попробуйте молчать и чувствовать, а не говорить и анализировать.

Рак

Ваши страдания слишком театральны, чтобы быть искренними – вы используете свою боль как валюту, покупая ею внимание и снисходительность. Это манипуляция чувством вины, которая в конце концов вызывает отвращение, а не сочувствие. Перестаньте играть роль мученика, за нее больше не дают "Оскар".

Лев

Вы существуете только тогда, когда на вас смотрят, и это ваше самое слабое звено. Ваша зависимость от внешней оценки делает вас марионеткой в руках льстецов. Вы строите трон из картона, который развалится от первого дождя критики. Ищите опору в себе, а не в глазах толпы.

Дева

Вы так старательно вычищаете свою жизнь от ошибок, что вместе с ними выбрасываете и радость. Ваша правильность стерильна, скучна и мертва. Вы смотрите на мир через микроскоп, видя микробы, но не замечая солнца. Позвольте себе быть немного "неправильным", это единственный способ стать живым.

Весы

Ваша любезность – это часто трусость, завернутая в красивую бумагу. Вы предаете себя каждый раз, когда киваете головой вместо того, чтобы кричать "нет". Эта ложь накапливается в теле как токсины. Конфликт – это иногда единственный способ очистить воздух, не бойтесь его больше, чем потери себя.

Скорпион

Вы носите свои шрамы как ордена, гордясь тем, сколько боли выдержали. Но это не сила, это мазохизм, который вы продаете миру как "глубину". Вы не даете ранам зажить, постоянно раздирая их воспоминаниями. Отпустите прошлое, оно уже сгнило и отравляет ваше настоящее.

Стрелец

Ваши высокие идеалы разбиваются о вашу бытовую несостоятельность. Вы учите жить других, потому что свою собственную жизнь вы так и не научились строить фундаментально. Побег в новые горизонты – это просто нежелание взрослеть и брать ответственность за тот беспорядок, который вы оставили дома.

Козерог

Вы - эмоциональный аскет, который гордится своим голодом. Вы думаете, что отказ от чувств делает вас неуязвимым, но он делает вас черствым. Ваши достижения холодны, потому что в них нет энергии жизни, только сухой расчет. На вершине, куда вы лезете, очень холодно и одиноко, возьмите с собой кого-нибудь живого.

Водолей

Вы смотрите на людей как на подопытных кроликов в своей лаборатории жизни. Ваша отстраненность - это не духовное просветление, это неспособность к эмпатии. Вы прячетесь за маской чудака, чтобы никто не увидел, что вы просто не умеете любить. Рискните сердцем, а не только интеллектом.

Рыбы

Вы живете в наркозе собственных фантазий, называя это "тонкой душевной организацией". Реальность для вас – это враг, которого вы игнорируете, пока он не ударит вас в спину. Ваша инфантильность – это не мило, это опасно для вашего будущего. Просыпайтесь, жизнь проходит мимо, пока вы спите.

