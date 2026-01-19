Звезда 'Тихої Нави' откровенно рассказал о своей семье (фото)

У актера есть жена и маленький сын.

Украинский актер театра и кино Александр Рудинский ("Носоріг", "Камень, ножиці, папір", "Тиха Нава") рассказал о маленьком сыне и планах завести еще одного ребенка.

Ведущая проекта "Тур звездами" напомнила, что ранее артист выражал желание иметь второго ребенка, однако его жена Мария не была готова к этому. На вопрос, изменилось ли это, Рудинский признался, что теперь они оба не против, однако сейчас это "трудно реализовать".

Говоря о своем пятилетнем сыне Петре, артист признал, что хотел бы ему "творческой судьбы", но сейчас об этом рано говорить, поскольку интересы мальчика меняются почти каждый день. Например, совсем недавно малыш увлекался Человеком-пауком и динозаврами, а уже сегодня коллекционирует фигурки по сериалу "Очень странные дела:

"Он себя еще ищет. Если попросить его сыграть сценку, то он не сыграет. Зато сейчас он хочет заняться боксом. Он обожает Усика, как и я, поэтому хочет пойти на бокс. Ему всего 5 лет, может, еще и рано, но пойдет".

Напомним, в феврале 2025 года короткометражный фильм "Камінь, ножиці, папір", в котором сыграл Александр Рудинский, получил премию BAFTA на 78-й церемонии British Academy Film Awards. Актер посвятил эту награду своему погибшему другу-военному Жене Светличному.

