В Норвегии призывают граждан готовиться к конфискации имущества в случае начала войны

В Норвегии говорят, что важность подготовки к кризису и войне в последние годы резко возросла.

В понедельник тысячи норвежцев должны были получить письма от военных, в которых сообщается, что в случае войны их дома, автомобили, лодки и техника могут быть конфискованы. Об этом сообщает euronews.

"Реквизиция имеет целью обеспечить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны", - говорится в заявлении военных.

В мирное время эти письма не имеют практического значения, кроме как информирования людей о том, что военные могут конфисковать их имущество в случае вооруженного конфликта, добавляют в заявлении.

"Важность подготовки к кризису и войне в последние годы резко возросла. Норвегия находится в самой серьезной ситуации с точки зрения политики безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере политики безопасности и, в худшем случае, к войне. Мы осуществляем масштабное наращивание военной и гражданской готовности", - подчеркнул глава военной логистической организации Андерс Йернберг.

Норвегия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что его страна готова присоединиться к предоставлению Украине "твердых" гарантий безопасности. По его словам, для этого еще нужно выяснить определенные детали, которые "нужно обсудить не между нами, а между всем международным сообществом - Европой, США и Украиной".

Также сообщалось, что Норвегия немедленно выделила 400 миллионов долларов для Украины. Как отметил глава МИД страны, эти средства пойдут на удовлетворение потребностей Украины в энергетической сфере, а также на бюджетную поддержку.

