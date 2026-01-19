Европе следует сосредоточиться на войне в Украине, а не на Гренландии, - Трамп

Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые выступают против того, чтобы Гренландия стала частью США.

Европе стоит сосредоточиться на вопросе войны России против Украины, а не на Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европе нужно сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал он.

Также Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые выступают против того, чтобы Гренландия стала частью США. Он в очередной раз заявил, что остров необходим Штатам в целях национальной безопасности.

Кроме того, президент США пригрозил введением пошлин для европейских стран, если Вашингтон не сможет заключить сделку о покупке Гренландии. Он не стал отвечать журналиста о том, могут ли США применить силу для захвата острова.

США и Гренландия - важные новости

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не отступят от своей позиции по захвату Гренландии. По его словам, континент слишком слаб, чтобы обеспечить свою безопасность.

На вопрос о том, является ли позиция Трампа по отношению к Европе переговорной тактикой, Бессент дал понять, что президент не изменит своего мнения.

17 января Трамп объявил о том, что США вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против захвата Гренландии Соединенными Штатами Америки.

Президент Европейского совета Антонио Коста заявил, что он координирует совместный ответ членов Европейского Союза на заявление Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсетях заявление, в котором он заверил, что Париж "привержен суверенитету и независимости народов в Европе и других странах".

