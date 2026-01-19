Гороскоп на неделю по картам Таро: Львам - первый шаг, Весам - помощь

Овнам советуют сверяться с собственными целями и намерениями.

Составлен гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта недели - "Звезда", символ восстановления, надежды и веры в выбранный путь. Это период, когда важно возвращаться к тому, что наполняет смыслом и вдохновляет. Вы сможете по-новому соединить стремление к свободе с потребностью в ощущении внутреннего дома и устойчивости.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Карта недели - "Королева Мечей", перевернутая. Для Овна эта карта указывает на моменты умственной перегруженности, эмоциональной окраски мыслей и сложности в четком выражении своей позиции. В течение недели вы будете особенно чувствительны к таким состояниям и научитесь вовремя их распознавать. Прежде чем вступать в диалог, стоит сверяться с собственными целями и намерениями. Полезной практикой станет фиксация мыслей в начале дня или перед сном. К концу недели ощущение ясности усилится.

Телец

Карта недели - "Шестерка Жезлов", перевернутая. Эта карта говорит о признании, которое приходит не сразу или не от тех, от кого его ожидали. Вместо разочарования стоит рассмотреть эту ситуацию как освобождение от внешних ожиданий. Вы получаете право самостоятельно определять, что для вас является успехом. Неделя благоприятна для завершения небольших, но значимых дел – тех, что вы долго откладывали. Это может быть задача, привычка или решение, влияющее на качество жизни. Самоутверждение теперь опирается на внутреннюю уверенность и уважение к себе, а не на реакцию окружающих.

Близнецы

Карта недели - "Рыцарь Мечей", перевернутый. Перевернутая карта указывает на необходимость снизить скорость и позволить мыслям и чувствам прийти в согласие. Неделя подчеркивает ценность саморедактирования – как в словах, так и в действиях. Вы будете внимательнее относиться к формулировкам, особенно в письменных сообщениях и переписке. Ясность приходит через паузу. Небольшая задержка перед ответом поможет избежать ошибок и последствий, которые сложно исправить. Осознанность в общении становится вашим главным инструментом.

Рак

Карта недели - "Паж Мечей". Эта карта акцентирует важность вопросов и поиска фактов. Неделя требует любознательности и внимательного отношения к информации. В ситуациях, где многое неясно, вы предпочтете уточнять, а не додумывать. Диалоги приобретают более содержательный характер, а стремление к ясности укрепляет уверенность. Полезно опираться на проверенные данные и собственный опыт. Чем больше вы узнаете, тем спокойнее и устойчивее себя чувствуете, без необходимости сомневаться в своих действиях.

Лев

Карта недели - "Повешенный", перевернутый. Эта карта говорит о готовности выйти из состояния ожидания и перейти к действию. Период паузы был необходимым и принес важные уроки. Теперь приходит момент использовать полученный опыт. Вы выбираете одну сферу, которая долго оставалась в подвешенном состоянии, и делаете первый простой шаг. Это может быть сообщение, договоренность или начало обсуждения. Даже минимальное движение вперед быстро возвращает мотивацию и ощущение отклика со стороны жизни.

Дева

Карта недели - "Рыцарь Кубков", перевернутый. Эта карта указывает на склонность к эмоциональным колебаниям и идеализации. Неделя предлагает сместить фокус с чувств на факты и реальные обстоятельства. Если возникает разочарование или тревога, важно сохранять внутреннее равновесие. Полезно пересмотреть ожидания, особенно в вопросах взаимодействия и творчества. Соединяя чувствительность с практичным взглядом, вы сможете принимать взвешенные решения и избегать эмоциональных перегибов.

Весы

Карта недели - "Четверка Пентаклей", перевернутая. Неделя указывает на ослабление чрезмерного контроля и стремления все удерживать в своих руках. Сейчас важно позволить другим внести вклад и разделить ответственность. Это благоприятное время для просьб о помощи и обмена ресурсами. Чем меньше вы стараетесь доказывать свою состоятельность, тем яснее становится, что в этом нет необходимости. Доверие к окружающим облегчает путь к результату.

Скорпион

Карта недели - "Король Кубков", перевернутый. Карта говорит об эмоциональном перенапряжении и склонности скрывать собственные переживания. Накопленные чувства требуют выхода. Полезно обозначить свои состояния до того, как они проявятся в резкой форме. Если вы слишком долго впитывали чужие эмоции, стоит отстраниться и переосмыслить происходящее. Ведение записей или спокойные прогулки помогут восстановить внутренний баланс и увидеть, какие изменения назрели.

Стрелец

Карта недели - "Тройка Кубков", перевернутая. Эта карта переводит внимание на качество социальных связей. Вы начинаете замечать, где нарушен баланс и какие взаимодействия больше не приносят радости. Наблюдение и анализ происходящего становятся источником полезных выводов. Постепенно становится ясно, какие отношения стоит поддерживать, а от каких лучше отдалиться. Осознанный выбор окружения укрепляет внутреннюю устойчивость.

Козерог

Карта недели - "Рыцарь Жезлов". Неделя наполнена энергией решительности и смелости. Приходит понимание, что вы достойны большего, чем то, с чем соглашались ранее. Возникает импульс действовать, проявлять инициативу и двигаться в сторону собственных желаний. Выберите один проект или направление и сделайте первый шаг. Начав движение, вы почувствуете, как мотивация усиливается, а обстоятельства начинают поддерживать выбранный курс.

Водолей

Карта недели - "Девятка Жезлов", перевернутая. Карта указывает на усталость, даже если процесс вам по-прежнему интересен. Неделя предлагает пересмотреть масштаб целей и снизить внутреннее давление. Упрощение задач и корректировка сроков помогут сохранить удовольствие от пути. Вам не нужно оправдываться или объяснять свои решения. Главное – научиться бережно относиться к собственной энергии и защищать ее от перерасхода.

Рыбы

Карта недели - "Четверка Жезлов", перевернутая. Эта карта говорит о нарушении привычной стабильности и желании перемен. Возникает стремление к большему комфорту и ощущению принадлежности. То, что ранее казалось надежным, требует обновления. Небольшие изменения в распорядке или привычках помогут вернуть ощущение гармонии. Неделя подталкивает к поиску внутреннего мира через корректировку внешних условий.

Вас также могут заинтересовать новости: