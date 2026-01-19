Макрон отклонит приглашение в Совет мира Трампа: Bloomberg раскрыло причины

Согласно проекту устава, американский лидер будет первым председателем этого Совета и будет иметь полномочия принимать решения относительно членства.

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение в Совет мира президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на близкий к французскому лидеру источник сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что критики обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

"Макрон считает, что устав (Совета мира, – ред.) выходит за пределы Газы, и это вызывает серьезную обеспокоенность, особенно в отношении соблюдения принципов и институциональной структуры Организации Объединенных Наций, которые Франция считает незыблемыми", – говорится в материале.

Издание напомнило, что у Трампа просят страны, которые хотят получить постоянное место в организации, внести взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов. Согласно проекту устава, американский лидер будет первым председателем этого Совета и будет иметь полномочия принимать решения о членстве.

"По словам лиц, осведомленных в этом деле, Трамп хочет, чтобы в четверг (22 января, – ред.) в Давосе был подписан полный текст конституции и полномочий Совета. Однако некоторые элементы мелким шрифтом заставили приглашенных задуматься, принимать ли приглашение", – добавили авторы материала.

Совет мира Трампа: другие новости

Среди стран, приглашенных присоединиться к Совету мира Трампа, оказались Беларусь и Россия. Sky News пишет, что приглашение Путина многое говорит об отношении президента США к России и войне против Украины.

Автор материала отметил, что вместо изгоя Трамп видит в Путине партнера. И для российского диктатора это приглашение станет настоящим подарком, ведь это еще один шаг от международной изоляции к реабилитации.

