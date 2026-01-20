Трамп не собирается встречаться с Зеленским в Давосе, - Politico

По данным источников, Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание её проводить исходит от Белого дома.

Ситуация вокруг Гренландии перевернула ход Всемирного экономического форума в Давосе, оттеснив Украину на второй план. Как пишет Politico, многие ожидали, что этот саммит будет посвящен Украине, а Россия будет представлена ​​как главный противник ЕС. Вместо этого разговоры ведутся об опасности, исходящей от Соединенных Штатов.

Украинские чиновники изо всех сил пытаются удержать внимание делегатов, в то время как европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических связей, отмечает издание.

"Встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна была стать геополитическим центром конференции в этом году, до сих пор не назначена", - отмечает издание.

Видео дня

При этом, по словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание её проводить исходит от Белого дома.

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", – сказал он.

Форум в Давосе - новости

Как сообщал УНИАН, планировалось, что президенты Украины и США в Давосе должны подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Также ранее сообщалось, что специальный посланник российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический формум в Давосе, где встретится с членами американской делегации.

Тем временем СМИ пишут, что лидеры и делегации ЕС, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и его представителями в Давосе, собираются сместить фокус внимания с Украины на Гренландию.

Вас также могут заинтересовать новости: