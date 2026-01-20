Лидеры ЕС собираются сместить фокус внимания с Украины на Гренландию в Давосе, - FT

Лидеры Европы планировали в Давосе убедить президента США дать гарантии безопасности Украине на послевоенный период, но теперь собираются обсудить Гренландию.

Лидеры и делегации ЕС, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и его представителями на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, собираются сместить фокус внимания с Украины на Гренландию, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что европейские лидеры изначально планировали в Давосе попытаться убедить президента США Дональда Трампа дать гарантии безопасности послевоенной Украине.

Однако издание отмечает, что буря вокруг желания Трампа завладеть Гренландией переросла из двустороннего спора в самую серьезную угрозу для НАТО за последние десятилетия.

Европейский дипломат рассказал, что лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и официальными лицами США в Давосе, "рвут свои заметки". По словам источника, они заменяют их на "кнут и пряник", то есть, как Брюссель может ответить на пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

"Как можно сесть за стол переговоров с этим человеком (Трампом. – Ред.) и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Ему нельзя доверять, если только не отключить реальность", – поделился дипломат.

Издание поделилось информацией, что в Давосе состоялась встреча советников по национальной безопасности западных стран, которая изначально была созвана для обсуждения Украины, но в итоге фокус сместился на Гренландию.

В то же время, как говорится в материале, в ЕС есть и те, кто настроен оптимистично и считает, что Трамп и раньше высказывал пустые угрозы. Указывается, что в течение последнего года Европа пережила подобные моменты, но в итоге нашла способ заставить его отступить.

Планы США по захвату Гренландии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что может выступить посредником между Европой и президентом США Дональдом Трампом по поводу Гренландии. Мелони добавила, что США, вероятно, неправильно поняли действия Европы по отправке войск на арктический остров. Она назвала ошибкой введение пошлин "для тех, кто способствует безопасности Гренландии". Премьер-министр Италии подчеркнула, что США и Европа имеют одинаковые опасения по поводу безопасности в Арктике из-за растущей активности России и Китая.

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессент отметил, что намерение США установить контроль над Гренландией отличается от аннексии Крыма Россией. Бессент объяснил, что приобретение Америкой острова лучше соответствует интересам США и Европы. Он выразил надежду, что европейцы поймут, что это лучшее для Гренландии. Бессент также поддержал идею Трампа ввести пошлины против 8 стран Европы, которые против того, чтобы контроль над Гренландией перешел к США. Министр финансов США добавил, что Трамп способен использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны.

