Кому из политиков и публичных деятелей украинцы доверяют больше всего: результаты опроса

Андрею Билецкому и Александру Сырскому украинцы доверяют почти одинаково.

Среди политиков и общественно-политических деятелей самые высокие показатели доверия имеет президент Украины Владимир Зеленский, а среди деятелей из сферы обороны украинцы лучше всего относятся к бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в рамках которого был сформирован список из 17 политических, общественно-политических и военных деятелей.

Так, среди политиков и общественно-политических деятелей из списка самые высокие показатели доверия имеет Зеленский, которому доверяют 62%, а не доверяют - 34%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +28%.

Видео дня

Также высокие показатели доверия имеют мэр Харькова Игорь Терехов (44% доверяют и 23% не доверяют, баланс - +21%), Михаил Федоров - на момент опроса - министр цифровой трансформации (38% доверяют и 26% не доверяют, баланс - +12%) и общественный деятель Сергей Притула (46% доверяют и 41% не доверяют, баланс - +5%).

"Все остальные политики и общественно-политические деятели из списка имеют отрицательный баланс, то есть им не доверяют больше, чем доверяют", - отметили в КМИС.

В то же время в перечне деятелей из сферы обороны все имеют положительный баланс доверия-недоверия.

"Лучше всего респонденты относятся к В. Залужному (72% доверяют, 21% не доверяют, а баланс составляет +51%) и к К. Буданову (70% доверяют, 19% не доверяют, а баланс составляет +51%)", - отмечают социологи.

Далее следует командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий, которому доверяют 45%, не доверяют - 13%, а баланс, соответственно, составляет +32%. Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 46%, не доверяют - 40%, поэтому баланс составляет +6%.

Справка. КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 9-14 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 601 гражданин Украины в возрасте от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала бы 5,3% для показателей, близких к 50%, 4,6% для показателей, близких к 25%, 3,2% - для показателей, близких к 10%, и 2,4% - для показателей, близких к 5%.

Что украинцы думают о президентстве Трампа

Как сообщал УНИАН, ранее опрос КМИС показал, что 74% опрошенных украинцев продолжают считать, что президентство Дональда Трампа в США является плохим для Украины.

Кроме того, 55% украинцев продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: