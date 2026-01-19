5 сильных фильмов о конце света, которые смотрят на одном дыхании

Эти фильмы точно заставят вас задуматься.

Тема конца света давно перестала вращаться только вокруг масштабных разрушений и спецэффектов, ведь фильмы об апокалипсисе все чаще сосредотачиваются на человеческих страхах, выборе и надежде в условиях полного краха мира.

Сегодня УНИАН собрал для вас пять фильмов, которые по-разному осмысливают апокалипсис, показывая не только масштабную катастрофу, но и испытания человечности. Именно благодаря этому такие фильмы остаются актуальными и сегодня:

Последний потомок Земли

В будущем человечество теряет способность к воспроизводству, а мир стремительно погружается в хаос, насилие и тоталитаризм. Бывший активист неожиданно становится ключевой фигурой в попытке спасти последнюю надежду человечества.

Дорога

После глобальной катастрофы Земля превратилась в выжженную пустошь. Отец и сын путешествуют по разрушенному миру, пытаясь выжить и не потерять человечность. Это мрачная, эмоционально тяжелая история о любви, страхе и морали в мире без правил.

28 дней спустя

Неизвестный вирус за считанные дни уничтожает цивилизацию. Мужчина просыпается в пустом Лондоне и постепенно осознает масштабы катастрофы. Лента Дэнни Бойла стала одной из самых влиятельных в жанре, показав апокалипсис как пространство не только для выживания, но и для жестоких человеческих решений.

Меланхолия

К Земле приближается планета, столкновение с которой неизбежно. На фоне космического апокалипсиса разворачивается драма двух сестер, которые по-разному переживают конец света.

Я - легенда

После глобальной пандемии Нью-Йорк опустел, а человечество оказалось на грани исчезновения. Единственный выживший пытается найти лекарство и сохранить веру в то, что он не последний.

