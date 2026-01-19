Партнер вместо изгоя: что означает приглашение Путина в Совет мира Трампа, - Sky News

Такой шаг многое говорит о подходе Трампа к России и войне в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп создал Совет мира, и туда уже успели пригласить российского диктатора Владимира Путина. Как пишет в анализе для Sky News корреспондент Айвор Беннет, вторжение в соседнюю страну, очевидно, не является препятствием для того, чтобы он был арбитром мира.

"Если Дональд Трамп не понимает этой иронии, то украинцы ее точно не пропустят. Прожив почти четыре года под российскими ракетными атаками, Киев, без сомнения, будет возмущен приглашением американского президента Владимиру Путину присоединиться к его Совету мира по Газе", – говорится в материале.

Новосозданный Совет призван контролировать соблюдение перемирия, хотя именно этого Трамп не смог добиться в Украине. Москва продолжает придерживаться своей мантры "никакого перемирия до полного мирного соглашения". Кремль и дальше продолжает отклонять требования Украины о прекращении боев на нынешней линии фронта.

Видео дня

Хотя Белый дом еще не подтвердил факт отправки приглашения Путину, этот случай много говорит о подходе Трампа к России и войне в Украине, говорится в материале:

"Вместо изгоя он видит в Путине партнера. Это приглашение только усилит растущие подозрения Европы, что, когда речь идет о мирных переговорах, Вашингтон сильно способствует Москве. Для Путина это подарок – еще один шаг от международной изоляции к реабилитации".

Согласие кремлевского диктатора может побудить некоторых лиц покинуть посты в этом Совете, считают авторы. Другие же могут отказаться от присоединения к новой структуре. Но даже несмотря на это Путин снова получит место за столом переговоров. И Газа может быть лишь началом.

Отмечается, что Трамп хочет, чтобы работа этого Совета была расширена для решения и других конфликтов.

"Может ли Украина быть одним из них? Безусловно, это предложение, от которого российский лидер не сможет отказаться. Есть опасения, что Совет может подорвать роль ООН, постоянным членом Совета Безопасности которой является Россия. Но я не думаю, что Путин будет слишком переживать по этому поводу. Все, что ослабляет существующий мировой порядок, как правило, радует Кремль, особенно если Владимир Зеленский не будет приглашен", – констатировал автор анализа.

Совет мира Трампа

Президент США создает Совет мира, который возглавит он сам. Согласно проекту, Трамп сам будет согласовывать членов новой структуры. Срок полномочий членов составит 3 года. А за постоянное место в Совете Вашингтон хочет не менее 1 млрд долларов от государства.

По мнению дипломатов, этот план может навредить работе Организации Объединенных Наций, пишет Reuters. При этом в документе, с которым ознакомились журналисты, сказано, что Трамп будет председателем Совета на пожизненный срок.

На данный момент точное количество приглашенных стран неизвестно. По данным СМИ, на днях США пригласили еще как минимум 8 стран в "Совет мира" Трампа. Известно, что приглашения получили в том числе правитель РФ Путин и Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: