'Мы работаем вдогонку': 'Флеш' указал на большую проблему с дронами

Когда дело доходит до дронов, как только Украина создает успешное решение, враг быстро его перенимает и масштабирует, тогда как украинская сторона месяцами ищет контрмеры.

Такое заявление сделал в эфире программы "Вечер.LIVE" эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он подчеркнул, что нужно быть на шаг впереди, поскольку, работая вдогонку, войну не выиграть.

По его словам, концепции у Украины и РФ разные: враг берет определенные отработанные модели и делает ставку на них.

"У них есть "Шахед" – практически на нем все построено, весь дипстрайк. У нас есть 4-5-6-7 производителей дипстрайков самых разных, которые между собой конкурируют. (...) Наша проблема – они очень быстро масштабируют решения и быстрее нас ищут контрмеры. Мы в этом отстаем", – пояснил специалист.

"Флеш" отметил, что Украина имеет преимущество по некоторым сегментам БПЛА. В частности – держит лидерство по беспилотникам "Баба Яга".

Forbes сообщает, что российские захватчики разворачивают на реке Днепр новые беспилотные катера Sirius-82. Такое средство может нести и устанавливать две якорные речные мины, а также перевозить груз. Управляется оператором дистанционно – по типу БПЛА.

Между тем в Главном управлении разведки рассказали, что оккупанты хотят запускать дроны "Герань-5" с самолетов Су-25. Отмечается, что полная взлетная масса этого средства воздушного нападения – 850 кг; продолжительность полета – около 2 часов; оценочная дальность – до 950 км.

