Голова лошади и когти как у ленивца: биолог рассказал о странном животном миоцена

Таксономически это семейство принадлежало к тому же отряду, что и лошади, носороги и тапиры.

С середины и до конца миоцена в Европе, Азии и Африке обитало необычное млекопитающее, которое сильно бы удивило современного человека. Оно ходило на длинных, тощих конечностях, но его ноги заканчивались массивными, загнутыми когтями, а его голова была похожа на лошадиную.

Эволюционный биолог Скотт Трэверс в своем материале для Forbes рассказал о халикотериях (Chalicotherium). По его словам, эти животные представляют собой один из самых ярких примеров конвергентной эволюции, когда неродственные животные независимо друг от друга развивали схожие черты.

Млекопитающее со смешанной анатомией

В исследовании 1985 года говорится о том, что халикотерии жили примерно 16 миллионов лет назад. С момента его первоначального открытия окаменелости были найдены в Африке, Европе и Азии, что позволяет предположить, что это семейство было широко распространено и экологически успешно.

Видео дня

Биолог отметил, что таксономически халикотерии принадлежали к отряду Perissodactyla: той же группе, что и лошади, носороги и тапиры. Тем не менее, внешние сходства заканчиваются только на их головах.

У лошадей развились удлиненные конечности, заканчивающиеся одним копытом, несущим вес тела, а у халикотерии - на передних конечностях вместо копыт были когти, похожие на когти ленивцев. По словам Трэверса, только это несоответствие делает его эволюционным парадоксом.

Биолог поделился, что халикотерии, вероятнее всего, не были бегунами, как лошади. Анализ анатомии конечностей этих животных показывает, что они были очень плохо приспособлены для быстрого передвижения.

Трэверс рассказал, что все виды халикотериевых, вероятно, вставали на задние ноги, чтобы использовать свои мощные передние конечности для срывания ветвей. Их когти были инструментами для захвата и срывания растений, которые они ели.

Биолог добавил, что халикотерии могли достигать размеров современного носорога. Один только их рост отпугивал многих хищников, особенно в сочетании с их способностью, если они чувствовали достаточную угрозу, вставать на задние ноги и наносить удары когтями передних конечностей.

Как передвигались халикотерии

Биолог подчеркнул, что одной из самых необычных особенностей халикотерии было то, как эти животные передвигались. Согласно различным исследованиям, стоя или питаясь, они опирались на заднюю часть когтей передних конечностей. При этом халикотерии складывали эти когти под запястьем, подобно современным муравьедам или панголинам.

Запястные суставы халикотерий были очень гибкими, а когти были слишком большими и изогнутыми, чтобы нести на себе вес. Такая необычная походка делала этих животных медленным и неуклюжим по сравнению с другими крупными травоядными.

Что известно о самом крупном хищнике в мире

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты о кашалотах. Это крупнейший "активный" охотник на планете.

У кашалота большая прямоугольная голова, которая составляет около трети длины его тела. Также у него есть низкий горб и два небольших плавника.

Даже дыхало кашалота отличается от других китообразных: у этого вида оно только одно и находится слева. Но, пожалуй, самой узнаваемой чертой кашалотов является их челюсть, в нижней половине которой находится до 52 конусообразных зубов, весящих по килограмму каждый.

Вас также могут заинтересовать новости: