20 января украинцев порадует зимнее солнце, но тепла оно не добавит

По всей стране сохранится минусовая температура.

Во вторник, 20 января, погода в Украине существенно не изменится. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут -7°...-10°, только на юге и в Закарпатской области будет теплее, -1°...-3°. Осадков не ожидается, по всей стране сохранится сухая погода с солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -14°, днем -8°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.

В Тернополе 20 января ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.

В Виннице завтра будет -15°...-7°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-7°.

В Одессе 20 января - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -7°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.

В Днепре температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -11°...-1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.

20 января - какой праздник, приметы погоды

20 января - День памяти святого преподобного Евтимия Великого. По приметам, если в этот день идет снег, то будет хорожий урожай хлеба.

