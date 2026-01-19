20 января украинцев порадует зимнее солнце, но тепла оно не добавит

Во вторник, 20 января, погода в Украине существенно не изменится. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут -7°...-10°, только на юге и в Закарпатской области будет теплее, -1°...-3°. Осадков не ожидается, по всей стране сохранится сухая погода с солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -14°, днем -8°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -7°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.
  • В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.
  • В Тернополе 20 января ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.
  • В Виннице завтра будет -15°...-7°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире во вторник ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-7°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-7°.
  • В Одессе 20 января - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -1°.
  • В Запорожье температура ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.
  • В Днепре температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, -11°...-1°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.

20 января - какой праздник, приметы погоды

20 января - День памяти святого преподобного Евтимия Великого. По приметам, если в этот день идет снег, то будет хорожий урожай хлеба.

