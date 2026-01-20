'Стратегический актив для США': Бессент объяснил, почему Трамп хочет контроль над Гренландией

Министр финансов США также назвал "неразумным", если Европа введет пошлины в ответ на угрозы Трампа это сделать.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Гренландия является стратегическим активом США, который они никому не собираются отдавать. Такое заявление Бессент сделал на полях Всемирного экономического форума в Давосе в понедельник, 19 января.

"Президент рассматривает Гренландию как стратегический актив для Соединенных Штатов. Мы не будем передавать нашу безопасность в полушарии никому другому", - заявил он.

Также Бессент назвал "неразумным" вероятный ответ Европы на пошлины, которые пообещал с февраля ввести президент США Дональд Трамп из-за отказа ряда стран Европы согласиться на намерение Америки взять под контроль Гренландию.

Планы США на Гренландию: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против американского контроля над Гренландией. По словам главы Белого дома, Гренландия нужна США для национальной безопасности.

Также мы писали, что президент США анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Трамп сообщил, что они уже начнут действовать с 1 февраля. Более того, глава Белого дома пригрозил, что с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%.

Трамп добавил, что пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии. По его словам, США пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет, и он не первый президент, который хотел договориться с Данией, но эта страна всегда отказывала.

Примечательно, чтопрезидент США посоветовал Европе сосредоточиться на вопросе войны России против Украины, а не на Гренландии. Он добавил, что они могут сами увидеть, к чему это привело страны.

