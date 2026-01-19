Офицеры из Нидерландов покинули Гренландию

По информации Минобороны страны, голландские военные оказали оперативную и логистическую помощь в Гренландии.

Два офицера Королевских ВМС Нидерландов покинут Гренландию уже сегодня, 19 января, после того, как они закончили работу "согласно плану". Об этом сообщило Министерство обороны страны, цитирует Anadolu Ajansı.

"Два офицера Королевских ВМС Нидерландов, которые участвовали в разведке в Гренландии в рамках совместных военных учений в Арктическом регионе, завершили свою работу согласно плану. Они покинут Гренландию сегодня", - отметили в заявлении.

В нем добавили, что голландские офицеры оказали оперативную и логистическую помощь в Гренландии в рамках разведки под руководством Дании с участием нескольких союзников по НАТО.

"Следующим шагом может стать более масштабное развертывание в рамках НАТО (Arctic Sentry)", - отметили в заявлении и добавили, что этот вопрос будет дополнительно обсужден в НАТО в ближайшее время.

Военное присутствие в Гренландии - что известно

Ранее сообщалось, что опытные немецкие военные неожиданно покинули Гренландию. По данным Минобороны страны, визит собирались продлить до 18 января, но отказались от этой идеи из-за плохой погоды на острове.

В то же время сам визит в Бундесвере назвали успешным и подчеркнули, что сотрудничество с датскими военными было "максимально конструктивным".

Также CNN писало, что в Гренландии растут продажи средств выживания из-за опасений военных действий. Несколько владельцев магазинов сообщили изданию, что раскупаются туристические плиты, сухие продукты длительного хранения и лиофилизированные блюда, то есть продукты, из которых удалена вода методом сублимации.

"У нас есть много союзников, и сейчас они активизируются и приезжают сюда, в Гренландию, солдаты, но и лидеры начинают... активизироваться и поддерживать нас", - рассказала журналистам медсестра Лиза Йоргенсен.

