'Шахед', который вы завезли в дом: эксперт указал на опасные методы обогрева

Популярные методы могут стать причиной пожара.

Автономные обогреватели на дизельном топливе или газе в многоэтажных домах и генераторы на балконах – это, по сути, "Шахед", который вы сами себе завезли в дом".

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказал Вадим Литвин, председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Он призвал заботиться о безопасности, ведь сейчас "очень много вещей, которые пытаются продавать, покупать, использовать, могут принести больше вреда, чем пользы".

"Начиная от автономных обогревателей, которые устанавливают на дизельном топливе, на газу в многоэтажных домах, до генераторов на балконах", – сказал Литвин.

По его словам, это, по сути, "Шахед", который вы сами себе завезли в дом, особенно многоквартирный", ведь "это может вызвать проблемы не только для вас, но и для ваших соседей". Он пояснил, что речь идет, в частности, об угарном газе и пожарах.

"Если мы говорим о всевозможных горелках, особенно на газовом топливе, я бы, наверное, их не сильно советовал", – сказал эксперт и подчеркнул, что нужно обращать внимание на проверенные безопасные методы и вещи.

Ситуация в энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил, что в результате российских ударов частично остались без света пять областей Украины.

Так, по состоянию на утро 19 января без света оставались часть Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей. Кроме того, ситуация со светом остается сложной в Киеве и области.

По данным "Укрэнерго", во вторник, 20 января, свет будут отключать у потребителей во всех регионах страны.

