100 тысяч тонн силы: что скрывает самый мощный авианосец мира USS Gerald R. Ford

Крупнейший авианосец в мире сочетает в себе ядерную энергетику, электромагнитные катапульты и авиакрыло нового поколения.

Авианосец USS Gerald R. Ford ( CVN-78) стал символом новой эпохи военно-морской мощи США. Это самый большой и самый технологичный боевой корабль, когда-либо построенный, который должен закрепить доминирование американского флота как минимум до середины XXI века.

Корабль был введен в эксплуатацию в 2017 году и стал главным в серии авианосцев класса Ford, которые постепенно заменяют флот класса Nimitz.

1. Крупнейший военный корабль в истории

USS Gerald R. Ford имеет водоизмещение около 100 000 тонн при полной загрузке.

Длина корабля – примерно 335 метров, а ширина полетной палубы – до 77 метров. Такие размеры позволяют перевозить больше самолетов, топлива и боеприпасов, чем любой предыдущий авианосец.

2. Электромагнитный запуск самолетов

Авианосец стал первым в ВМС США, где вместо паровых катапульт применена электромагнитная система запуска EMALS.

Она позволяет запускать самолеты быстрее, с большей боевой массой и запасом топлива, что увеличивает дальность и эффективность боевых вылетов.

3. Новое тормозное оборудование и современные радары

На корабле установлена усовершенствованная система торможения AAG, которая более безопасно принимает самолеты на посадке.

Вместе с многофункциональным радаром AN/SPY-3 это повышает способность обнаруживать низколетящие ракеты и увеличивает интенсивность авиационных операций.

4. Обновленная полетная палуба

Палубу спроектировали так, чтобы уменьшить пробки и ускорить подготовку самолетов к вылету.

Лифты для боеприпасов расположены ближе к палубе, что сокращает время вооружения. Авиакрыло включает истребители F/A-18, самолеты радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения, транспортные самолеты и вертолеты.

Первое боевое развертывание корабля состоялось в 2023 году, в частности во время длительной миссии в восточном Средиземноморье после нападения ХАМАС на Израиль.

5. Два ядерных реактора нового поколения

USS Gerald R. Ford оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B, которые производят значительно больше электроэнергии, чем реакторы предыдущих авианосцев.

Это позволяет поддерживать работу сложных систем и обеспечивает более 50 лет службы без дозаправки, а общий срок эксплуатации корабля может превысить 90 лет.

6. Меньший экипаж – меньшие расходы

Благодаря автоматизации численность экипажа уменьшили примерно на 20% по сравнению с классом Nimitz.

Общая численность личного состава, вместе с авиакрылом, составляет около 4600 человек, что существенно снижает эксплуатационные расходы в течение всего срока службы.

7. Ориентация на войну будущего

Авианосцы класса Ford создавались с учетом интеграции перспективных видов вооружения, новых сенсоров и систем направленной энергии.

Мощная электрическая инфраструктура и цифровая архитектура обеспечивают кораблю актуальность даже в случае радикальных изменений в морской войне.

