Apple призвала пользователей iPhone отказаться от одной опасной привычки

Компания напомнила, что неправильные условия зарядки могут представлять потенциальную угрозу не только технике, но и здоровью.

Apple выпустила новое предупреждение для владельцев iPhone, которые привыкли ставить смартфон на зарядку на ночь, В обновленном разделе с важной информацией корпорация напомнила, что неправильные условия зарядки могут представлять потенциальную угрозу для пользователей.

Многие владельцы iPhone по всему миру ставят устройство на зарядку перед сном, чтобы утром получить полностью заряженный аккумулятор. Но в Apple просят пересмотреть такую привычку – особенно если смартфон лежит под подушкой, одеялом или рядом с телом во время зарядки.

В чем риск ночной зарядки

По данным производителя, айфоны, зарядные кабели и адаптеры питания могут нагреваться во время зарядки – и если они находятся в закрытом или плохо проветриваемом месте (например, под одеялом), это может привести к перегреву, дискомфорту и даже ожогам кожи при длительном контакте.

Когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом – предупредили в Apple.

Apple рекомендует заряжать iPhone в хорошо проветриваемом месте и размещать его на твёрдой поверхности, например на тумбочке рядом с кроватью. Смартфон не должен быть накрыт тканью или находиться в непосредственном контакте с телом во время зарядки.

Отдельно производитель подчеркивает важность использования сертифицированных зарядных аксессуаров. Некачественные кабели и адаптеры могут нагреваться сильнее и повышать вероятность возникновения опасных ситуаций.

Можно ли оставлять iPhone на зарядке на ночь

В целом, Apple не запрещает оставлять iPhone подключенным к зарядному устройству на всю ночь, если соблюдаются базовые правила безопасности. Современные модели смартфонов оснащены системами защиты батареи и оптимизированной зарядки, однако неправильное размещение устройства может свести эти меры на нет.

Эксперты отмечают, что основная опасность заключается не в самой ночной зарядке, а в условиях, при которых она происходит. Поэтому пользователям рекомендуют пересмотреть привычку класть iPhone под подушку или рядом с собой во время сна.

