Умер легендарный основатель модного дома Valentino

В Риме скончался легендарный итальянский дизайнер и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Ему было 93 года.

О смерти кутюрье сообщили 19 января итальянские СМИ. Согласно сообщениям, дизайнер ушел из жизни в родном для себя Риме. Это событие стало настоящим шоком для мира моды, поскольку Валентино не просто создавал одежду, а задавал стандарты элегантности и изысканного стиля.

Модные критики и поклонники со всего мира уже начали выражать свои соболезнования семье, друзьям и команде его модного дома.

