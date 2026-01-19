Один из крупнейших государственных НПЗ Индии хочет покупать венесуэльскую нефть вместо российской

Ранее Индия сократила закупки российской нефти до 1,1 млн баррелей в сутки.

Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти, поскольку прекращает импорт сырья из России из-за санкций Запада. Об этом Reuters сообщил финансовый директор компании Девендра Кумар.

"Мы строго соблюдаем все введенные санкции и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", - сказал Кумар.

По словам топ-менеджера, в компании могут начать закупать венесуэльскую нефть, если коммерческие условия, включая ставки фрахта, будут благоприятными.

Компания, владеющая НПЗ мощностью 500 тысяч баррелей в сутки в южном штате Карнатака, сейчас покрывает свои потребности в сирийской нефти закупками на Ближнем Востоке, а также приобретением партий на спотовом рынке.

Mangalore – не единственная, кто смотрит в сторону Венесуэлы. Индийские нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd, Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp также рассматривают возможность приобретения венесуэльской нефти.

В октябре 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". После введения ограничений против российских компаний Нью-Дели заявил о курсе на отказ от нефти из РФ.

По подсчетам Bloomberg, в декабре 2025 года Индия сократила закупки российской нефти до 1,1 млн баррелей в сутки – минимума с ноября 2022 года. Во второй декаде декабря объем российского нефтяного экспорта в Индию упал до 712 тысяч баррелей в сутки, после чего пошел вверх.

