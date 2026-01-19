Один из крупнейших государственных НПЗ Индии хочет покупать венесуэльскую нефть вместо российской

Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти, поскольку прекращает импорт сырья из России из-за санкций Запада. Об этом Reuters сообщил финансовый директор компании Девендра Кумар.

"Мы строго соблюдаем все введенные санкции и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", - сказал Кумар.

По словам топ-менеджера, в компании могут начать закупать венесуэльскую нефть, если коммерческие условия, включая ставки фрахта, будут благоприятными.

Компания, владеющая НПЗ мощностью 500 тысяч баррелей в сутки в южном штате Карнатака, сейчас покрывает свои потребности в сирийской нефти закупками на Ближнем Востоке, а также приобретением партий на спотовом рынке.

Mangalore – не единственная, кто смотрит в сторону Венесуэлы. Индийские нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd, Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp также рассматривают возможность приобретения венесуэльской нефти.

В октябре 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". После введения ограничений против российских компаний Нью-Дели заявил о курсе на отказ от нефти из РФ.

По подсчетам Bloomberg, в декабре 2025 года Индия сократила закупки российской нефти до 1,1 млн баррелей в сутки – минимума с ноября 2022 года. Во второй декаде декабря объем российского нефтяного экспорта в Индию упал до 712 тысяч баррелей в сутки, после чего пошел вверх.

