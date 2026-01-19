20 января: церковный праздник сегодня, с чем быть особенно осторожным в этот день

20 января согласно новому церковному календарю в Украине вспоминают преподобного Евфимия Великого. Рассказываем, какие традиции связаны с этой датой, во что верили наши предки, какие приметы и запреты существуют, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
- Какой сегодня праздник церковный по новому стилю
- Православный праздник сегодня по старому стилю
- Что можно делать 20 января, чего нельзя делать сегодня
- Приметы 20 января - что можно узнать по погоде
Какой сегодня праздник церковный по новому стилю
20 января Православная церковь чтит память преподобного Евфимия Великого (по старому церковному стилю день его памяти приходится на 2 февраля).
Святой жил в V веке и происходил из города Мелитина (Большая Армения) Родители его долго были бездетными, поэтому дали обет посвятить будущего ребенка Богу. Вскоре после рождения сына отец Евфимия умер, и мама отдала мальчика на воспитание брату-священнику.
Во взрослом возрасте Евфимий стал монахом и был назначен управлять городскими монастырями. Однако сам все время стремился к уединению. Так он оказался на Святой Земле, где познакомился с преподобным Феоктистом. Вместе они поселились в горной пещере, а со временем вокруг них выросла монашеская община. Евфимий был ее духовным наставником, а за подвижническую жизнь его прозвали Великий.
Периодически святой уходил в пустыню - там он молился в полном одиночестве. Когда же возвращался, то монахи не раз замечали, что во время Божественной литургии на преподобного сходил небесный огонь. По преданию, Евфимий умел творить чудеса, по его молитвам в бедном монастыре неожиданно появлялась пища для странников.
Евфимий знал, когда умрет. Перед смертью он наставлял своих учеников - обратился к ним со словами о любви и смирении и напомнил, что без них невозможна ни одна добродетель.
***
Кого из святых еще почитают в эту дату:
- мучеников Инну, Пимму и Римму;
- преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника, Киево-Печерских,
а также мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.
Православный праздник сегодня по старому стилю
По юлианскому (старому церковному) календарю в этот день православные верующие отмечают Собор Иоанна Предтечи - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие запреты с ним связаны.
Что можно делать 20 января, чего нельзя делать сегодня
В молитвах к преподобному Евфимию Великому просят его заступничества перед Богом. Святого просят исцелить от болезней, помочь в трудных жизненных ситуациях, даровать долгожданного ребенка.
В народе этот день называли по-разному: Ефим, Ефимьев день, Ефимий Великий, Ефимий Зимний. Считается, что именно с этого времени начинаются сильные метели.
В целом 20 января считается особенно благоприятным днем - можно наводить порядок в доме, избавляться от ненужных вещей. Одна из традиций даты - выпечка хлеба, в народе верят, что это принесет в дом удачу и достаток, а кусочек свежего хлеба защитит от болезней.
Также Ефимов день - счастливый для брака, союзы, заключенные в этот день, будут крепкими и долгими.
В церковный праздник 20 января церковь призывает отказаться от злобы, лени, ненависти, зависти, жадности, осуждения. Недопустимо желать зла, мстить, отказывать в помощи, отчаиваться, обижать людей и животных.
Народные приметы дополняют церковные запреты: считается, что сегодня нужно быть особенно осторожными с острыми предметами, не поднимать с земли мелкие деньги и внимательно следить за своими вещами - потеря в этот день сулит неприятности и бедность.
Приметы 20 января - что можно узнать по погоде
По приметам этого дня издавна судят о ближайшей погоде, весне и о том, каким будет лето:
- эхо далеко слышно - будет сильный мороз;
- ясная и холодная погода - к засушливому лету;
- ветер с юга - к холодному лету;
- пасмурный день - весной будут заморозки и снегопады;
- белесое небо без тумана и багряный закат - погода будет меняться, но морозов сильных не будет.
Самой главной приметой считается метель: если в этот день кружит вьюга и идет снег, то будет идти до самой Масленицы.