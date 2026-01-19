20 января: церковный праздник сегодня, с чем быть особенно осторожным в этот день

Православный праздник сегодня носит народное название Ефимий Зимний.

20 января согласно новому церковному календарю в Украине вспоминают преподобного Евфимия Великого. Рассказываем, какие традиции связаны с этой датой, во что верили наши предки, какие приметы и запреты существуют, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный по новому стилю

20 января Православная церковь чтит память преподобного Евфимия Великого (по старому церковному стилю день его памяти приходится на 2 февраля).

Святой жил в V веке и происходил из города Мелитина (Большая Армения) Родители его долго были бездетными, поэтому дали обет посвятить будущего ребенка Богу. Вскоре после рождения сына отец Евфимия умер, и мама отдала мальчика на воспитание брату-священнику.

Во взрослом возрасте Евфимий стал монахом и был назначен управлять городскими монастырями. Однако сам все время стремился к уединению. Так он оказался на Святой Земле, где познакомился с преподобным Феоктистом. Вместе они поселились в горной пещере, а со временем вокруг них выросла монашеская община. Евфимий был ее духовным наставником, а за подвижническую жизнь его прозвали Великий.

Периодически святой уходил в пустыню - там он молился в полном одиночестве. Когда же возвращался, то монахи не раз замечали, что во время Божественной литургии на преподобного сходил небесный огонь. По преданию, Евфимий умел творить чудеса, по его молитвам в бедном монастыре неожиданно появлялась пища для странников.

Евфимий знал, когда умрет. Перед смертью он наставлял своих учеников - обратился к ним со словами о любви и смирении и напомнил, что без них невозможна ни одна добродетель.

Кого из святых еще почитают в эту дату:

мучеников Инну, Пимму и Римму;

преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника, Киево-Печерских,

а также мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.

Православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому (старому церковному) календарю в этот день православные верующие отмечают Собор Иоанна Предтечи - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие запреты с ним связаны.

Что можно делать 20 января, чего нельзя делать сегодня

В молитвах к преподобному Евфимию Великому просят его заступничества перед Богом. Святого просят исцелить от болезней, помочь в трудных жизненных ситуациях, даровать долгожданного ребенка.

В народе этот день называли по-разному: Ефим, Ефимьев день, Ефимий Великий, Ефимий Зимний. Считается, что именно с этого времени начинаются сильные метели.

В целом 20 января считается особенно благоприятным днем - можно наводить порядок в доме, избавляться от ненужных вещей. Одна из традиций даты - выпечка хлеба, в народе верят, что это принесет в дом удачу и достаток, а кусочек свежего хлеба защитит от болезней.

Также Ефимов день - счастливый для брака, союзы, заключенные в этот день, будут крепкими и долгими.

В церковный праздник 20 января церковь призывает отказаться от злобы, лени, ненависти, зависти, жадности, осуждения. Недопустимо желать зла, мстить, отказывать в помощи, отчаиваться, обижать людей и животных.

Народные приметы дополняют церковные запреты: считается, что сегодня нужно быть особенно осторожными с острыми предметами, не поднимать с земли мелкие деньги и внимательно следить за своими вещами - потеря в этот день сулит неприятности и бедность.

Приметы 20 января - что можно узнать по погоде

По приметам этого дня издавна судят о ближайшей погоде, весне и о том, каким будет лето:

эхо далеко слышно - будет сильный мороз;

ясная и холодная погода - к засушливому лету;

ветер с юга - к холодному лету;

пасмурный день - весной будут заморозки и снегопады;

белесое небо без тумана и багряный закат - погода будет меняться, но морозов сильных не будет.

Самой главной приметой считается метель: если в этот день кружит вьюга и идет снег, то будет идти до самой Масленицы.

