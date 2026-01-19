Ефросинина обратилась к женщинам на фоне скандала с Тополей

Журналистка заявила, что речь идет о нападении не только на одну женщину.

Украинская телеведущая, общественная деятельница и блогерша Маша Ефросинина высказалась в поддержку певицы Елены Тополи, которая пострадала от шантажа.

Ведущая написала в своем Instagram-аккаунте, что шантажисты пытаются управлять страхом, ведь женщин всегда учили бояться осуждения больше, чем зла. Она выразила поддержку не только певице, но и всем, кто сталкивался с подобными преступлениями:

"Сегодня Елена Тополя сделала то, что десятилетиями считалось невозможным: она превратила оружие шантажиста в его же приговор. Это нападение не на одну женщину - это атака на достоинство каждой из нас... Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись".

Ефросинина призвала женщин, страдающих от шантажа, говорить первыми и воспринять поступок Тополи как пример, ведь артистка отказалась быть "молчаливой заложницей чужой подлости".

"Стыд должен сменить адрес. Хватит терпеть эти архаичные попытки подавления! Попытки пристыдить женщину за ее личную жизнь - это подлость. Стыдно должно быть не той, кто столкнулся с давлением, а тому, кто крадет частную жизнь ради наживы. Елена не просто защитила себя, она "разоружила" шантажиста, отняв у него главное оружие - наш страх перед осуждением", - добавила ведущая.

Как известно, ранее Елена Тополя заявила, что ее шантажируют, угрожая опубликовать в сети ее видео интимного характера. Певица отказалась платить и подала заявление в полицию.

В Нацполиции уже заявили о задержании мужчины, совершившего это преступление. Между тем бывший муж певицы - Тарас Тополя - выступил в ее защиту, отметив, что имеет подозрения относительно личности заказчика этого скандала.

