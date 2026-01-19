Этот стелс-самолет 'в отставке' уже почти 20 лет, но ВВС США до сих пор используют его

F-117 Nighthawk больше не участвует в боевых действиях, но его технологии все еще приносят пользу ВВС США.

Американский дозвуковой тактический штурмовик Lockheed F-117 Nighthawk был выведен из эксплуатации в 2008 году. Тем не менее, ВВС США планируют использовать самолет как минимум до 2034 года.

В BGR объяснили, зачем ВВС США продолжают эксплуатировать F-117 Nighthawk, несмотря на то, что он "вышел на пенсию". Этот самолет больше не участвует в боевых действиях, но его технологии все еще приносят пользу.

Отмечается, что F-117 Nighthawk был пионером в области стелс-операций по всему миру. Более того, США намеренно добавили символ F в его название, чтобы скрыть истинное назначение самолета (символ F - Fighter (истребитель) обычно содержат в своих названиях американские истребители).

Видео дня

В издании напомнили, что воздушный бой не был специализацией F-117 Nighthawk. Этот самолет был разработан для скрытого проникновения на территорию противника и обстрела наземных целей.

Благодаря острому дизайну и передовым технологиям самолет мог отражать и поглощать радиолокационные волны, а его скорость может достигать почти 1126 км/ч. Этот штурмовик рассчитан на одного пилота и имеет дальность полета более 1600 километров без дозаправки.

Первые F-117 ввели в эксплуатацию в 1983 году. В 2008 году они были выведены из эксплуатации, но самолеты, которые остаются пригодными к полетам, хранятся в аэропорту Тонопа Тест Рейндж в Неваде, отметили в издании.

В издании рассказали, что ВВС США используют F-117 для обучения следующего поколения пилотов истребителей и помощи в новых проектах. В настоящее время эти самолеты используются для учебных тренировок. В частности, в тренировках по стелс-технологиям, помогая пилотам и другому военному персоналу научиться обращаться со стелс-возможностями истребителей противника.

Также ВВС США используют F-117 в качестве испытательного стенда. Новые технологии, такие как радиолокационные системы и инфракрасное слежение, испытываются на этом снятом с вооружения самолете, чтобы проверить их эффективность.

Почему самолет "Судного дня" США до сих пор использует технологии 1980-х годов

Ранее в BGR рассказали, почему самолет E-4B Nightwatch ВВС США использует технологии 1980-х годов. За более чем 50 лет с момента своего дебюта несколько специализированных деталей самолета устарели или вышли из разработки, поскольку поставщики начали прекращать выпуск многих из них.

E-4B Nightwatch функционирует как летающий Пентагон, с основной палубой, разделенной на шесть подразделений, включая командный пункт, конференц-зал, пункт связи, информационный пункт, оперативный пункт, офис и зону отдыха. Самолет имеет невероятно сложную систему связи, использующую все основные формы электромагнитной связи.

В издании напомнили, что на борту самолета размещено несколько коммуникационных программ, таких как современная спутниковая система Milstar. Еще одним важным преимуществом является его способность летать в течение двенадцати часов без дозаправки в воздухе, что гарантирует безопасность американских лидеров в воздухе в случае ядерной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: