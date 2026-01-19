СЕО ДТЭК на ВЭФ-2026 стремится объединить мировое сообщество для поддержки энергетики Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) на этой неделе ставит целью объединить мировое сообщество для поддержки энергетической системы Украины, подчеркивая беспрецедентную опасность для нее, вызванную ударами РФ.

"В Давосе я буду призывать мировых лидеров помочь Украине противостоять этим трусливым нападкам (РФ - ЭР) и излагать инвестиционные аргументы для создания энергетической системы, которая обеспечит нам энергетическую безопасность", - написал он в сети Х в понедельник.

По словам Тимченко, массированные российские атаки в течение самой холодной зимы за десятилетие довели энергосистему Украины "до предела срыва".

Он добавил, что ДТЭК, опираясь на опыт 12 лет войны, уже приступил к строительству новой энергосистемы.

Как сообщалось со ссылкой на Тимченко в конце декабря, энергохолдинг "ДТЭК" инициирует создание Коалиции желающих быстро восстановить энергосистему Украины, одним из главных проектов которой является строительство Полтавской ВЭС.

"Наша позиция заключается в том, чтобы восстановление Украины началось с новых продуктов, которые мы и другие инвесторы реализуем с 2022 года. Поэтому сегодня мы создаем так называемую Коалицию желающих быстро восстановить энергосистему Украины, чтобы построить еще больший ветровой парк в Украине, который мы разрабатывали три года (Полтавская ВЭС 650 МВт - ЭР), и теперь он готов к работе", - сказал Тимченко в видеоинтервью Bloomberg, которое он разместил в своем Linkedin.

Кроме того, по словам Тимченко, на рассмотрение Коалиции предлагаются, в частности, проекты аккумуляторных накопителей энергии, а также для американских партнеров - бурение сверхглубоких скважин, чтобы раскрыть огромный потенциал добычи газа в Украине.

