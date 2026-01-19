Силы обороны ударили по складу БПЛА на Луганщине: подробности от Генштаба

Также уточнены результаты поражений НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае и нефтебазы в Белгородской области России.

На временно оккупированной территории Луганской области был поражен склад беспилотников российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российских захватчиков в ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения из состава 144-й мотострелковой дивизии.

Речь идет о населенном пункте Новокраснянка, временно оккупированной территории Луганской области. Зафиксировано попадание в цель.

Видео дня

Кроме того, были уточнены результаты недавнего удара по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае России – подтверждено поражение наливного терминала предприятия.

Также уточнены результаты поражения ударными БПЛА нефтебазы "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Белгородская область России). Подтверждено уничтожение одного и повреждение шести резервуаров типа РВС-1000.

Удары по целям оккупантов

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что СБС в течение 17-19 января поразили ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, украинские защитники нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу С-300В на территории Луганской области. А также по М-1991 – реактивной системе залпового огня из Северной Кореи, которая является аналогом советского "Урагана".

Вас также могут заинтересовать новости: