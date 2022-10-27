Зеленский убежден, что если РФ решит применить ядерное оружие, она это сделает.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Если Россия решила применить ядерное оружие, она его применит. Если она не решила это сделать, а это зависит от давления западного мира, она его не применит. Независимо от происходящего на поле боя", – отметил Зеленский.

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По словам президента, иногда появляется мнение, что если Украина преуспевает на поле боя, то после этого Россия может применить ядерное оружие.

"Логика такова, что нам тогда нужно сдаться, потому что они, не дай Бог, будут использовать ядерное оружие. Мы не готовы с такой логикой жить, если честно", – резюмировал Зеленский.

Ядерные угрозы России

Россия продолжает ядерный шантаж, угрожая Украине и миру применением ядерного оружия. В украинской разведке считают, что сценарий использования ядерного оружия Российской Федерацией в Украине маловероятно.

Ранее стало известно, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что России "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

В то же время президент США Джо Байден подче ркнул, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие.

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